Kılıçdaroğlu: Gerekirse 16'lı masa kuracağım

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Hiçbir CHP'linin umutsuzluğa kapılma hakkı da yetkisi de yoktur. En zor koşullarda Türkiye'yi aydınlığa çıkarmak tarihin bize yüklediği bir görevdir. Açık ve net söylüyorum; değil 6'lı masa Türkiye'nin aydınlığa çıkması için gerekirse 16'lı masa kuracağım" dedi.

14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Seçimi öncesi sahte video üzerinden iktidarın kendine yönelik bir seçim propagandası yürüttüğü iddiasında bulunan Kılıçdaroğlu, "Vatandaşa her türlü yalanı söylerler. Benimle ilgili de sahte videolar hazırladılar ve çıktılar bunu itiraf ettiler. Şimdi ben oy veren vatandaşlarıma seslenmek isterim; ne oldu bu videolar? Sahte video hazırlayana 'sahtekar' denir. Sahtekardan cumhurbaşkanı olmaz, bu kadar açık. Hiçbir CHP'linin umutsuzluğa kapılma hakkı da yetkisi de yoktur. En zor koşullarda Türkiye'yi aydınlığa çıkarmak tarihin bize yüklediği bir görevdir. Açık ve net söylüyorum; değil 6'lı masa Türkiye'nin aydınlığa çıkması için gerekirse 16'lı masa kuracağım. Yeter ki Türkiye'yi aydınlığa çıkaralım. Bu Duyunu Umumiye Kabinesi'ni mutlaka ama mutlaka göndereceğiz. Bunun da onuru 25 milyon kişiye ait olacak" dedi.