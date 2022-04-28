Kılıçdaroğlu: "Gençler Ziyaretleri ile Mutlu Ettiler. Yoksullukla Mücadelemizin Bundan Sonraki Adımlarını İlk Onlara Söylemiş Oldum. Başlıyoruz…" - Haberler

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Kılıçdaroğlu: "Gençler Ziyaretleri ile Mutlu Ettiler. Yoksullukla Mücadelemizin Bundan Sonraki Adımlarını İlk Onlara Söylemiş Oldum. Başlıyoruz…"

ANKA - Ceylan Sağlam - Güncel
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Kılıçdaroğlu: 'Gençler Ziyaretleri ile Mutlu Ettiler. Yoksullukla Mücadelemizin Bundan Sonraki Adımlarını İlk Onlara Söylemiş Oldum. Başlıyoruz…'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile birlikte, elektrikleri kesik evinde gençleri ağırladı. Kılıçdaroğlu, “Gençler ziyaretleri ile Selvi Hanım ve beni mutlu ettiler. Yoksullukla mücadelemizin bundan sonraki adımlarını ilk onlara söylemiş oldum. Başlıyoruz…” paylaşımını yaptı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile birlikte, elektrikleri kesik evinde gençleri ağırladı. Kılıçdaroğlu, "Gençler ziyaretleri ile Selvi Hanım ve beni mutlu ettiler. Yoksullukla mücadelemizin bundan sonraki adımlarını ilk onlara söylemiş oldum. Başlıyoruz…" paylaşımını yaptı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile birlikte bu gece elektrikleri kesik evlerinde gençleri misafir etti. Kılıçdaroğlu, gençlerin ziyaret fotoğraflarını sosyal medya hesabından şu notla paylaştı:

"Gençler ziyaretleri ile Selvi Hanım ve beni mutlu ettiler. Yoksullukla mücadelemizin bundan sonraki adımlarını ilk onlara söylemiş oldum. Başlıyoruz…"

ANKA / Ceylan Sağlam - Güncel

Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkanı, Güncel, Haberler

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