Kılıçdaroğlu: "Geçmişten ders çıkarıp güzel bir gelecek inşa etmek zorundayız" - Haberler

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Kılıçdaroğlu: "Geçmişten ders çıkarıp güzel bir gelecek inşa etmek zorundayız"

AA - Baha Kalmurat - Güncel
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"Türk Demokrasi Vakfı; Yeniden" toplantısı Toplantının yapıldığı salon Toplantıya katılanlar Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunması Toplantı ile ilgili hazırlanan videonun izlenmesi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Türk...

"Türk Demokrasi Vakfı; Yeniden" toplantısı

Toplantının yapıldığı salon

Toplantıya katılanlar

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunması

Toplantı ile ilgili hazırlanan videonun izlenmesi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Türk Demokrasi Vakfı; Yeniden" toplantısında konuştu. (1)

AA / Baha Kalmurat - Güncel

Kemal Kılıçdaroğlu Demokrasi Güncel Haberler

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