Kılıçdaroğlu: "Geçmişten ders çıkarıp güzel bir gelecek inşa etmek zorundayız"
AA - Baha Kalmurat - Güncel
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"Türk Demokrasi Vakfı; Yeniden" toplantısı Toplantının yapıldığı salon Toplantıya katılanlar Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunması Toplantı ile ilgili hazırlanan videonun izlenmesi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Türk...
"Türk Demokrasi Vakfı; Yeniden" toplantısı
Toplantının yapıldığı salon
Toplantıya katılanlar
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunması
Toplantı ile ilgili hazırlanan videonun izlenmesi
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Türk Demokrasi Vakfı; Yeniden" toplantısında konuştu. (1)
AA / Baha Kalmurat - Güncel