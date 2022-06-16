Kılıçdaroğlu: "Geçmişten ders çıkarıp güzel bir gelecek inşa etmek zorundayız" "Türk Demokrasi Vakfı; Yeniden" toplantısı Toplantının yapıldığı salon Toplantıya katılanlar Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunması Toplantı ile ilgili hazırlanan videonun izlenmesi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Türk... "Türk Demokrasi Vakfı; Yeniden" toplantısı Toplantının yapıldığı salon Toplantıya katılanlar Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunması Toplantı ile ilgili hazırlanan videonun izlenmesi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Türk Demokrasi Vakfı; Yeniden" toplantısında konuştu. (1) AA / Baha Kalmurat - Güncel Kemal Kılıçdaroğlu Demokrasi Güncel Haberler

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