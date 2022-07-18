Kılıçdaroğlu: Eyt… Loadıng

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu; CHP'nin asgari ücret, taşerona kadro, emekliye bayram ikramiyesi, KYK borç faizlerinin silinmesi gibi vaatlerinin AKP hükümeti tarafından gecikmeli de olsa hayata geçirilmesi üzerine "EYT" sorununa işaret etti. Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabında, "EYT…" mesajını; üzerinde "yükleniyor" anlamına gelen "Loading" ifadelerinin yer aldığı bir görselle birlikte paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugünkü kabine toplantısı sonrasında üniversite mezunlarının KYK'ya olan kredi borçlarıyla ilgili; "Kredi geri ödemelerinin herhangi bir enflasyon farkı veya faiz uygulaması olmaksızın sadece alınan kredi rakamı üzerinden yapılmasını kararlaştırdık" diye konuştu.

Erdoğan'ın bu açıklamasının ardından "TeşekkürlerKılıçdaroğlu" etiketi Twitter'da Türkiye gündeminde ilk sıraya yerleşti.

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, 10 Temmuz'da üniversite mezunu gençlere yönelik olarak; "Gençlere sesleniyorum: Faizli KYK borçlarını ödemeyin! Bir sene içinde iktidara geliyoruz; sözünü verdiğim gibi, sizden sadece ana para talep edilecek, o da iş bulduğunuzda" mesajını paylaşmıştı.

CHP yöneticileri, Erdoğan'ın açıklamalarının ardından; AKP hükümetinin pek çok sorunun çözümünde Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları ile aynı noktada adımlar attığına dikkat çekti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu; CHP'nin asgari ücret, taşerona kadro, emekliye bayram ikramiyesi, KYK borç faizlerinin silinmesi gibi vaatlerinin AKP hükümeti tarafından gecikmeli de olsa hayata geçirilmesi üzerine "EYT" sorununa işaret etti. Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabında, "EYT…" mesajını; üzerinde "yükleniyor" anlamına gelen "Loading" ifadelerinin yer aldığı bir görselle birlikte paylaştı.

ANKA / Güncel