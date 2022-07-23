Kılıçdaroğlu: "Erzurum Kongresi'nden Miras Aldığımız Kuvvayı Milliye Ruhuyla İktidar Hedefimize Emin Adımlarla Yürüyoruz" CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Erzurum Kongresi’nin 103. yıl dönümü dolayısıyla; “Erzurum Kongresi’nden miras aldığımız Kuvvayı Milliye ruhuyla iktidar hedefimize emin adımlarla yürüyoruz” açıklamasını yaptı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Erzurum Kongresi'nin 103. yıl dönümü dolayısıyla; "Erzurum Kongresi'nden miras aldığımız Kuvvayı Milliye ruhuyla iktidar hedefimize emin adımlarla yürüyoruz" açıklamasını yaptı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Erzurum Kongresi'nin 103. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayınladı. Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabında şu açıklamayı yaptı: "Başta Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Kurtuluş Savaşı'mızın tüm kahramanlarını saygı ve minnetle anıyor, Erzurum Kongresi'nin 103. yıl dönümünü kutluyorum. Erzurum Kongresi'nden miras aldığımız Kuvayı Milliye ruhuyla iktidar hedefimize emin adımlarla yürüyoruz!" ANKA / Güncel Kemal Kılıçdaroğlu Güncel Haberler

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