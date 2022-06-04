Kılıçdaroğlu: "Erdoğan, Sorularıma Yanıt Verememenin Ezikliği İçinde, Küfürlerine Devam Etmişsin. Düştüğün Bu Küfür Çukuruna Ben İnemem" - Haberler

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Kılıçdaroğlu: "Erdoğan, Sorularıma Yanıt Verememenin Ezikliği İçinde, Küfürlerine Devam Etmişsin. Düştüğün Bu Küfür Çukuruna Ben İnemem"

ANKA - Güncel
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Kılıçdaroğlu: 'Erdoğan, Sorularıma Yanıt Verememenin Ezikliği İçinde, Küfürlerine Devam Etmişsin. Düştüğün Bu Küfür Çukuruna Ben İnemem'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Erdoğan, sorularıma yanıt verememenin ezikliği içinde, küfürlerine devam etmişsin. Düştüğün bu küfür çukuruna ben inemem, hiç kusura bakma” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Erdoğan, sorularıma yanıt verememenin ezikliği içinde, küfürlerine devam etmişsin. Düştüğün bu küfür çukuruna ben inemem, hiç kusura bakma" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Kızılcahamam'da partisinin 30. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisinin sorularına verdiği yanıtları değerlendirdi. Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, şu açıklamayı yaptı:

"Erdoğan sorularıma yanıt verememenin ezikliği içinde, küfürlerine devam etmişsin. Düştüğün bu küfür çukuruna ben inemem, hiç kusura bakma."

ANKA / Güncel

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