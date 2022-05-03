Kılıçdaroğlu: "Erdoğan Bırak Bu Hikayeleri. Sınırdan Tek Bir Kaçağın Geçmesine İzin Verme. Zaten Biz Gerisini İki Yılda Göndereceğiz" - Haberler

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Kılıçdaroğlu: "Erdoğan Bırak Bu Hikayeleri. Sınırdan Tek Bir Kaçağın Geçmesine İzin Verme. Zaten Biz Gerisini İki Yılda Göndereceğiz"

ANKA - Ceylan Sağlam - Güncel
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Kılıçdaroğlu: 'Erdoğan Bırak Bu Hikayeleri. Sınırdan Tek Bir Kaçağın Geçmesine İzin Verme. Zaten Biz Gerisini İki Yılda Göndereceğiz'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “1 milyon Suriyeli kardeşimizin dönüşünü sağlayacak bir projeyi hayata geçireceğiz” sözlerine tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu, “Erdoğan bırak bu hikayeleri. Güvenlik güçlerini teyakkuza geçir ve sınırdan tek bir kaçağın geçmesine izin verme. Zaten biz gerisini iki yılda göndereceğiz, senin yalandan projelerine hepimizin karnı tok” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "1 milyon Suriyeli kardeşimizin dönüşünü sağlayacak bir projeyi hayata geçireceğiz" sözlerine tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu, "Erdoğan bırak bu hikayeleri. Güvenlik güçlerini teyakkuza geçir ve sınırdan tek bir kaçağın geçmesine izin verme. Zaten biz gerisini iki yılda göndereceğiz, senin yalandan projelerine hepimizin karnı tok" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "1 milyon Suriyeli kardeşimizin dönüşünü sağlayacak bir projeyi hayata geçireceğiz" açıklamasına tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın açıklamalarına ilişkin haberi, sosyal medya hesabında şu notla paylaştı:

"Erdoğan bırak bu hikayeleri, hala sınırdan akın akın kaçaklar geliyor. Güvenlik güçlerini teyakkuza geçir ve sınırdan tek bir kaçağın geçmesine izin verme. Zaten biz gerisini iki yılda göndereceğiz, senin yalandan projelerine hepimizin karnı tok"

ANKA / Ceylan Sağlam - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkanı, cumhurbaşkanı, Güncel, Haberler

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