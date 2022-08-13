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Kılıçdaroğlu: "Erdoğan Benimle İlgili Dava Açma Algıları Yapadursun, Tüm Davaları Kaybediyordu.

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Kılıçdaroğlu: 'Erdoğan Benimle İlgili Dava Açma Algıları Yapadursun, Tüm Davaları Kaybediyordu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Erdoğan benimle ilgili dava açma algıları yapadursun, tüm davaları kaybediyordu. Çareyi davalara bakan hakimleri göndermekte buldular. Erdoğan ve atadığı Adalet Bakanı; bugün ayarını bozduğunuz kantar, yarın sizi tartar. Yapmayın bunları” açıklamasını yaptı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Erdoğan benimle ilgili dava açma algıları yapadursun, tüm davaları kaybediyordu. Çareyi davalara bakan hakimleri göndermekte buldular. Erdoğan ve atadığı Adalet Bakanı; bugün ayarını bozduğunuz kantar, yarın sizi tartar. Yapmayın bunları" açıklamasını yaptı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, hakkında açılan davalar ve bu davalara bakan hakimlerin görev yerlerinin değiştirilmesi ile ilgili açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya paylaşımı şöyle:

"Erdoğan benimle ilgili dava açma algıları yapadursun, tüm davaları kaybediyordu. Çareyi davalara bakan hakimleri göndermekte buldular. Erdoğan ve atadığı Adalet Bakanı; bugün ayarını bozduğunuz kantar, yarın sizi tartar. Yapmayın bunları.

Ayrıca, hukuku savunduğu için görev yeri değişen hakimler, bunu bir şeref madalyası olarak taşıyacaktır. Emin olsunlar, tüm hukuksuzlukları kaldıracak, mağduriyetleri gidereceğiz."

ANKA / Güncel

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