Kılıçdaroğlu: En Değerlilerimizi Kariyer Sınavları ile Rencide Etmeyelim, Uzman ve Başöğretmen İlan Etmenin Yolu Çoktur

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Öğretmenlik Meslek Kanunu kapsamında getirilen uzman öğretmen ve baş öğretmen kariyer basamakları sınavını eleştirdi. Kılıçdaroğlu iktidara, "Çağırımdır, gelin birlikte bu işi daha makul bir şekilde çözelim. En değerlilerimizi kariyer sınavları ile rencide etmeyelim. Uzman ve başöğretmen ilan etmenin yolu çoktur" çağrısında bulundu.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, uzman öğretmen ve baş öğretmen kariyer basamakları sınavının öğretmenlere yönelik "onur kırıcı bir davranış" olduğunu belirtti. Kılıçdaroğlu'nun konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından bugün şu paylaşımı yaptı:

"Öğretmenlik kutsal meslek, öğretmenler de değerlimiz. Ömrünün yarısını evlatlarımızı yetiştirmeye adamış öğretmenlerimizi bile kariyer sınavına tabi tutmak istiyorlar. Bu onur kırıcı bir davranış. İktidarı öğretmen ve öğretme üzerinden eleştirmek istemiyorum. Çağırımdır, gelin birlikte bu işi daha makul bir şekilde çözelim. En değerlilerimizi kariyer sınavları ile rencide etmeyelim. Uzman ve başöğretmen ilan etmenin yolu çoktur."

CHP daha önce Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun iptali için Anayasa Mahkemesi'ne başvurmuştu.