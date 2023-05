Kılıçdaroğlu: En az 1 milyon insan sandık başında olacağız

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "28 Mayıs'ta sandığa gitmek ve tehlikeleri önlemek hepimizin ahlaki, vicdani ve vatani bir görevidir. İşte bunun için en az 1 milyon insan sandık başında olacağız. Sevgili vatandaşım seni de oy attığın sandığın başında bekliyorum" dedi.

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, parti genel merkezinde basın açıklaması yaptı. Partililere açık yapılan toplantıda, 'Sana Söz' sloganı yerine 'Türkiye İçin Karar Ver' sloganı kullanıldı. Kılıçdaroğlu, 28 Mayıs'ta cumhuriyet, devlet ve millet için çok önemli bir seçime gidildiğini belirterek, "O gün 2 aday ve 2 farklı anlayış, daha önce bir seçim olmamış gibi sıfırdan milletimizin karşısına çıkacak. Benim görevlerimden birisi de gerçekleri söylemektir. Başta ilk turda bize inanan, bizi destekleyen 25 milyon seçmen olmak üzere oyunu kullanan tüm vatandaşlarımıza yürekten teşekkür ediyorum" dedi.

"Farkında mısınız? Bunlar kalırsa dolar 30 liraya dayanacak, bir kuru ekmek 10 liraya çıktığında sefalet derinleşecek. Bu kaçak sığınmacılar potansiyel suç makinesine dönüşecek. Yağmalar başlayacak. Farkında mısınız? Bunlar kalırsa şehirler sığınmacıların, mafya çetelerinin, uyuşturucu baronlarının eline geçecek. Farkında mısınız? Bunlar kalırsa kadın cinayetleri artacak, genç kızlar sokaklarda gezemeyecekler. Bunlar kalırsa domuz bağı ile insanlarımızı öldüren iktidara ortak olacak. Bunlar teröristlere taviz vererek ülkeyi yönetecek, her meşrepten teröristi memlekete, Meclise sokacaklar. Kimse kusura bakmasın, biz buna asla izin vermeyeceğiz. Bunun için 28 Mayıs'ta sandığa gitmek ve tehlikeleri önlemek hepimizin ahlaki, vicdani ve vatani bir görevidir. İşte bunun için en az 1 milyon insan sandık başında olacağız. Sevgili vatandaşım seni de oy attığın sandığın başında bekliyorum. Biz bu vatanı sokakta bulmadık. Milletim ayağa kalksın. Vatanını seven bizimle omuz omuza versin. Vatanını seven sandığa gelsin."