Kılıçdaroğlu, emniyet mensuplarıyla itfar yaptı - Haberler

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Kılıçdaroğlu, emniyet mensuplarıyla itfar yaptı

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, emekli emniyet mensupları ile Ankara'da iftar yaptı.

ANKARA (DHA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, emekli emniyet mensupları ile Ankara'da iftar yaptı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 10 Nisan Polis günü dolayısıyla Ankara Yenimahalle'de düzenlenen iftar yemeğinde emekli emniyet mensuplarıyla bir araya geldi. (DHA)

Kılıçdaroğlu, emniyet mensuplarıyla itfar yaptı

Kılıçdaroğlu, emniyet mensuplarıyla itfar yaptı

Kılıçdaroğlu, emniyet mensuplarıyla itfar yaptı

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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