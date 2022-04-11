Kılıçdaroğlu, emniyet mensuplarıyla itfar yaptı

ANKARA (DHA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, emekli emniyet mensupları ile Ankara'da iftar yaptı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 10 Nisan Polis günü dolayısıyla Ankara Yenimahalle'de düzenlenen iftar yemeğinde emekli emniyet mensuplarıyla bir araya geldi. (DHA)