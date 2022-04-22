Kılıçdaroğlu, Elektrikleri Kesilen Yurttaşları Ziyaret Etti: "Artık Dünya Yeni Bir Çağı Başlatmak Zorundadır"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Mamak'ta elektrikleri kesilen yurttaşı ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, "Artık dünya yeni bir çağı başlatmak zorundadır. Demokrasi, insan hakları ekseninde insanların elektrik, su, doğal gaz gibi temel haklarının teslim edilmesi konusunda çaba harcaması gerekmektedir. En büyük aruzumuz, en büyük hedefimiz budur" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'nın Mamak ilçesinde elektrikleri kesilen yurttaşları ziyaret etti. Kılıçdaroğlu ziyareti sonrası Çocuk Esirgeme Kurumu'nda yetişmiş ve evinin elektrikleri kesilmiş İbrahim Öztürk ile birlikte açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

"Elektrik kesintilerinin hangi felaketlere yol açtığını, hangi umutsuzluklara yol açtığını topluma anlatmaya çalışıyorum, vatandaşlarımıza anlatmaya çalışıyorum. Elektrik artık bir insanlık hakkıdır, hiç kimse, hiçbir vatandaş elektriksiz bırakılamaz. Ben bunları söylediğimde itiraz ediyorlar, rakamlar veriyorlar. Hangi rakamları verirseniz verin, rakamlar artık inandırıcı olmaktan çok uzaklaştı. Doğruları söylemeleri lazım, vatandaşın derdini dinlemeleri lazım, iktidar sahiplerinin görevi budur. Var olan sorunları çözmektir. Şimdi geldim kardeşimin oturduğu yere, içeriye girdik baş başa küçük de olsa bir sohbetimiz oldu. Ben anlatmayım en iyisi, siz anlatın dinlesinler."

Kılıçdaroğlu sözü evinin elektriği kesilen İbrahim Öztürk'e bıraktı. Öztürk şöyle konuştu:

"1,5 ay oldu ödeyemedik, kestiler. Artık tükendik, umudumuz kalmadı. Ekmek olmuş 2 750 (2 lira 75 kuruş), kaşıkla verdiler kepçeyle geri aldılar, bunu göremiyorsa vatandaşlar, milletimiz bunu göremiyorsa artık diyecek hiçbir lafım yok.

Allah razı olsun tek umudumuz Sayın Başkanımız, Allah nasip olur da iktidara geldikleri zaman gerçekler gün yüzüne nasıl çıkıyormuş, rakamlar nasıl açıklanıyormuş, neler açıklanıyormuş, o zaman her şey gün yüzüne çıkar. Tek umudumuz sizsiniz. Buraya geldiğimden benimle ilgilenen; il başkanı ve ilçe başkanlarıma öncelikle teşekkür ediyorum. Sayın Genel Başkanımıza binlerce teşekkür ediyorum. Dinlemelerini istiyorum. Bu adamı gerçekten dinlemelerini istiyorum. Bu adamı gerçekten dinleyin, sözlerine inanın."

Yurttaşın konuşması sonrası sözlerine devam eden CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu şunları belirtti:

"Derdini anlatacağım sevgili kardeşim. Anlatmak benim görevim zaten, yıllar yılı şunu öğrettiler; neoliberal politikalar, devlet küçülsün, vatandaş zenginleşir diye. Sonra ortaya çıkan gerçek şu oldu, izledikleri politikaların sonucunda; ortaya çıkan gerçek bir avuç kişi zenginleşti, milyonlarca insan fakirleşti, yoksullaştı. Geldiğimiz tablo budur. Artık bu tablo, bu çağın öfkesini dile getirdiği bir tablo olmaya başladı, bunun değişmesi lazım. O nedenle sadece Türkiye'deki demokratlara değil dünyadaki demokratlara da seslendim. Artık dünya yeni bir çağı başlatmak zorundadır. Demokrasi ekseninde, insan hakları ekseninde insanların elektrik, su, doğal gaz gibi temel haklarının teslim edilmesi konusunda çaba harcaması gerekmektedir. En büyük aruzumuz, en büyük hedefimiz de budur.

"UMUDUNU HİÇBİR ZAMAN KAYBETME, SENİN UMUDUNU HAYATA GEÇİRMEK BENİM TEMEL GÖREVİMDİR"

Türkiye düzelebilir, zengin bir ülkedir. Türkiye'de pek çok insan şu anda elektriksiz gece karanlığına mahkum edilmiş vaziyettedir. Ama bunların tamamını çözmek mümkündür, kısa sürede çözmek mümkündür. İnşallah bunların tamamını yapacağım. Umudunu hiçbir zaman kaybetme, senin umudunu hayata geçirmek benim temel görevimdir. Sadece senin değil aslında, senin gibi zor şartlarda çalışan, zor şartlarda gelir elde etmeye çalışan, sosyal güvenliği olmayan hele hele 18 yaşına kadar çocuk esirgeme kurumunda kalıp sonra hayat mücadelesini veren senin gibi pek çok kişi var. Sizlere sahip çıkmak sosyal devletin görevidir, her şeyden önce siyasetin görevidir. Ben bu temel görevi yerine getirmek için çaba harcıyorum."

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in elektrik abonelerinin kesintileri hakkında yaptığı açıklamanın anımsatılması üzerine Kılıçdardoğlu, "Geçen yılın aynı rakamlarına göre 40 bin daha fazla, demek ki 2022'de ortaya çıkacak rakamlar çok daha yüksek olacak. Üzelerek ifade edeyim. Bakana da verdiği bilgiler için teşekkür ederim" yanıtını verdi.

"ÇÖZECEĞİZ UMUDUNU KAYBETME, TEK İSTEĞİM O"

Elektriği kesilen Öztürk ise tekrardan söz alarak şunları söyledi:

"Başkanım şunu da dile getireyim, benim evimde çamaşır makinası, buzdolabı hiçbir şey olmadığını Mamak Belediyesi'ne gittim, başkanla görüştürmediler. Sosyal Hizmetler Daire Başkanıyla bizzat yüz yüze görüştüm; yurtta büyüdüğümü anlattım, evimin durumunu anlatım, iki araç gönderdiler geldiler incelediler, 'Sen burada nasıl yaşıyorsun, nasıl tutunuyorsun, biz sana elimizden gelen her şeyi yapacağız, evini dayayıp, döşeyeceğiz' dedi. Ne gelen var, ne giden aradan üç ay geçti, kapatıldı, gitti."

Kılıçdaroğlu ise "Çözeceğiz umudunu kaybetme, tek isteğim o" diye yanıt verdi.