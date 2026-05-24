Kılıçdaroğlu'nun Ekibinden Genel Merkezi Personeline Telefon: Genel Merkez'de Olursanız Sözleşmeniz Feshedilecek

(ANKARA) - Kemal Kılıçdaroğlu ekibinin, Genel Merkezin tahliye talebinin yerine getirilmesine yönelik Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'ne verdiği dilekçeden saatler önce Kılıçdaroğlu ekibince Genel Merkez personelinin aranarak, "Genel Merkez'de olursanız sözleşmeniz feshedilecek, binayı terk edin" dediği öğrenildi.

İstinafın CHP Kurultayı'nın iptaline ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun tedbiren genel başkan olarak görevlendirilmesine ilişkin kararının ardından, tahliye talebinin yerine getirilmesine yönelik Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'ne verilen ikinci dilekçeden saatler önce Kılıçdaroğlu ekibi, Genel Merkez personelini aradı. Alınan bilgilere göre personele, "Tahliye işlemleri başladığında Genel Merkez'de olursanız sözleşmeniz feshedilecek, binayı terk edin" denildi. Bunun üzerine personel binayı terk etti.

