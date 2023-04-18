Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul’da gençlerle bir araya geldi. Gençlerin sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu, "Düzeni değiştireceğiz, aksi halde siyaset yapmamızın bir anlamı yok. Bu seçim, bildiğimiz klasik bir seçim değil. Bu seçim, Türkiye’nin var olma-yok olma seçimidir. Demokrasi ya var olacak ya demokrasi yok olacak" dedi.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul'da gençlerle bir araya geldi. Gençlerin sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu, "Düzeni değiştireceğiz, aksi halde siyaset yapmamızın bir anlamı yok. Bu seçim, bildiğimiz klasik bir seçim değil. Bu seçim, Türkiye'nin var olma-yok olma seçimidir. Demokrasi ya var olacak ya demokrasi yok olacak" dedi.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde gençlerle buluştu. Buluşmada Kılıçdaroğlu'na, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel eşlik etti.

Kılıçdaroğlu, gençlerle buluşmasından kesitler içeren bir videoyu, "Ekrem Bey'i evladım gibi severim. Daha da genç evlatlarım var. Futbol diliyle paf takımından geldiler, belediyeleri yönetiyorlar. Beşiktaş Belediye Başkanı'mız Rıza Akpolat ve Kartal Belediye Başkanı'mız Gökhan Yüksel ile gençlerle bir araya geldik, biraz da efkarlandık sanki" mesajıyla bugün Twitter hesabında paylaştı.

"DÜZENİ DEĞİŞTİRECEĞİZ, AKSİ HALDE SİYASET YAPMAMIZIN BİR ANLAMI YOK"

Gençlerin sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu, "Düzeni değiştireceğiz, aksi halde siyaset yapmamızın bir anlamı yok. Bu seçim, bildiğimiz klasik bir seçim değil. Bu seçim, Türkiye'nin var olma-yok olma seçimidir. Demokrasi ya var olacak ya demokrasi yok olacak" diye konuştu.

"BU SEFER GELİRKEN YUMURTALARI HAZIRLAYIN"

Kılıçdaroğlu'nun "Daha önce Grup Başkanvekili iken Boğaziçi Üniversitesi'ne gelmiştim. Orada konuşurken de epey yuh yemiştik. Ama hiç kırılmadım, çünkü öğrenciler rahatlıkla eleştirebilirler, kızabilirler. Bu sefer gelirken yumurtaları hazırlayın" demesi gençleri gülümsetti.

"DERDİMİ ANLATACAK KADAR ÇALIYORUM"

Kılıçdaroğlu, bağlamasını eline alan Beşiktaş Belediye Başkanı Akpolat'a, "Başkan, bakalım nasıl çalacaksın" diye sordu. Akpolat da "Derdimi anlatacak kadar çalıyorum" diyerek gençlerle birlikte 'Karlı Kayın Ormanı'nı söyledi.