KILIÇDAROĞLU 'DÜZCE'DE ÇOK GÜZEL BİR DEĞİŞİM VAR'

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Düzce'de miting düzenledi. Anıt Park Meydanı'nda halka hitap eden ve mitinge katılımdan memnun olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, Bakıyorum Düzce'de çok güzel bir değişim var. Ben de bu değişimden mutluyum. Beraber mücadele edip Türkiye'yi düzlüğe çıkarıp, demokrasi getirmeye hazır mıyız Beşli çetelerin çaldığı paraları getirmeye hazır mıyız Tamamını, tamamını getireceğim, sizlere vereceğim dedi.

'CUMHURBAŞKANI OLDUĞUMDA BENİ ÖZGÜRCE ELEŞTİREBİLECEKSİNİZ'

Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı olduğunda, gençlerin kendisini istediği gibi eleştirebileceğini belirterek, Gençler hazır mısınız Özgürlüğe, demokrasiye hazır mısınız 5 milyon 300 bin genç ilk kez sandıkta oy kullanacak. 5 milyon 300 bin genç dünya siyaset tarihine güzel bir armağan bırakacak. Diyeceksiniz, 'Nedir bu armağan' Şudur; otoriter bir yönetimi gençler kullandıkları oyla emekli ettiler. Bu onur size, bu onur Türkiye'ye yeter. Allah nasip ederse, sizlerin oyuyla Cumhurbaşkanı olduğumda beni özgürce eleştirebileceksiniz. Yeter artık. Mutfaklarda yangın var, sarayda yok. Orada herkesin keyfi yerinde. 3 yerden 5 yerden maaş alan var. Ama garibanın çocuğu 3-5 üniversite bitirmiş işsiz. Benim sarayda oturmak gibi bir düşüncem olmadı. Mütevazı bir evim var, oraya gideceğim. Mutfağımı biliyorsunuz zaten. Sizlerin oylarıyla seçilirsem Gazi Mustafa Kemal'in mütevazı köşkü Çankaya'sına gideceğim dedi.

'FINDIĞIN KİLOSU 4 DOLAR, KARŞILIĞI TL OLACAK'

Fındığın 4 dolar olacağını belirten Kılıçdaroğlu, Ordu'da söz verdim, göreceksiniz. Bay Kemal'in iktidarının, fındığın kilosu 4 dolar karşılığı Türk lirası olacak. Gene soracaklar, 'Parayı nerede bulacaksınız' diye. Sen parayı beşli çetelere, yandaşa veriyorsun, ben vatandaşa vereceğim diye konuştu.

'TERÖR İNSANLIK SUÇUDUR'

Kılıçdaroğlu, terörle mücadele edeceklerini ifade ederek, Terör bir insanlık suçudur. Nereden gelirse gelsin mücadele edeceğiz. Bize milliyetçilik dersi verenler siz daha düne kadar küfrettiğiniz adamlara para dilenmek için diz çöktünüz. Kabul etmeyiz biz bunu. Süleyman Şah Türbesi'nde bayrağı indirip türbeyi kaçırdılar. Sözüm söz. O bayrak da Süleyman Şah Türbesi de geri dönecek yerine. Bir de bize milliyetçilik dersi veriyorlar. Katar'a sattıkları Tank Palet fabrikasını alıp şanlı ordumuza vereceğiz. Biz onlar gibi değiliz. İki kırmızı çizgimiz var. Vatanımız ve bayrağımız.

'SURATI ASIK BİR AVUÇ İNSANI EVİNE YOLLAYACAĞIZ'

Kılıçdaroğlu'ndan önce halka seslenen Ekrem İmamoğlu da Kemal Kılıçdaroğlu'nu Cumhurbaşkanı yapacağız. Milleti iktidara getireceğiz. Bunların sevgi pıtırcığı olmakla sıkıntıları var. Bunlara göre devletin yüzü asık olacak. Devlet nedir biliyor musunuz Devlet güçlü olacak ama devlet, afete karşı güçlü olacak. Devlet, depreme karşı güçlü olacak. Devlet, insanına vicdanlı olacak, erdemli davranacak. Devlet, insanına sımsıcak elini uzatacak. Devlet, yardımcı olurken, yardımı lütuf diye değil, sıcak yüzü olduğu için yapacak. Bunu siyasi malzeme haline getirmeyecek. Bizim insanımızın, bizim ahlakımızın, örf adetimizin emri budur. Bu ahlakı temsil edendir. Suratı asık bir avuç insanı evine yollayacağız dedi.

'BU MİLLETİ BİRBİRİNDEN AYIRMAYACAĞIZ'

İmamoğlu, seçime kadar gece gündüz çalışmalarını sürdüreceklerini belirterek, Bu milleti birbirinden ayırmayacağız. Bu iktidara kalsa, onlara oy veren 'milli irade', bize oy verenler 'bölücü' oluyor. Bu kadar, insanların inancına kadar, değerlerini siyasete alet edip 1 oy için hatta 100-150 insanı organizasyon kurup demokrasiyi taşlayacak kadar yüzsüzler. Bu millet eğriyi doğruyu görür. Seçimi elimizden almaya kalktılar. 31 Mart seçimi bu kardeşinize anasının ak sütü gibi helaldir. Bu seçimde de millet kazanacak. 4 gün kaldı gece gündüz çalışacağız diye konuştu.

Konuşmaların ardından, Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve Karabük'te katıldığı mitingden gelen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, hep birlikte sahneye çıkarak halkı selamladı.