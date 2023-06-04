Kılıçdaroğlu, Dünya Tekvando Şampiyonası'nda dereceye giren milli tekvandocuları kutladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2023 Dünya Tekvando Şampiyonası'nda dünya şampiyonu olan Türkiye Kadın Tekvando Milli Takımı ile dünya üçüncüsü olan Erkek Tekvando Milli Takımı'nı kutladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2023 Dünya Tekvando Şampiyonası'nda dünya şampiyonu olan Türkiye Kadın Tekvando Milli Takımı ile dünya üçüncüsü olan Erkek Tekvando Milli Takımı'nı kutladı.

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Azerbaycan'da düzenlenen 2023 Dünya Tekvando Şampiyonası'nda tarihinde ilk kez dünya şampiyonu olarak bizlere büyük bir gurur yaşatan Kadın Milli Takımı'mızı ve dünya üçüncüsü olan Erkek Milli Takımı'mızı yürekten kutluyorum." ifadelerini kullandı.