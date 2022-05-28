Kılıçdaroğlu: "Dost ve Kardeş Ülke Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Kuruluşunun 104. Yılını Kutluyor, Bağımsızlık Günü Coşkusu Yaşayan Azerbaycan Halkını... - Haberler

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Kılıçdaroğlu: "Dost ve Kardeş Ülke Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Kuruluşunun 104. Yılını Kutluyor, Bağımsızlık Günü Coşkusu Yaşayan Azerbaycan Halkını...

ANKA - Güncel
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Kılıçdaroğlu: 'Dost ve Kardeş Ülke Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Kuruluşunun 104. Yılını Kutluyor, Bağımsızlık Günü Coşkusu Yaşayan Azerbaycan Halkını...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Dost ve kardeş ülke Azerbaycan Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 104. yılını kutluyor, Bağımsızlık Günü coşkusu yaşayan Azerbaycan halkını saygı ve sevgiyle selamlıyorum” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Dost ve kardeş ülke Azerbaycan Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 104. yılını kutluyor, Bağımsızlık Günü coşkusu yaşayan Azerbaycan halkını saygı ve sevgiyle selamlıyorum" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Azerbaycan Cumhuriyeti'nin 104. kuruluş yıl dönümünü kutladı. Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya hesabından yayınladığı mesaj şöyle:

"Dost ve kardeş ülke Azerbaycan Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 104. yılını kutluyor, Bağımsızlık Günü coşkusu yaşayan Azerbaycan halkını saygı ve sevgiyle selamlıyorum."

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