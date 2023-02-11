Kılıçdaroğlu, Diyarbakır Deprem Bölgesinde: "Devasa Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni Yönetiyorsun Kardeşim, Neredesin Sen? Neredesin?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Diyarbakır deprem bölgesinde; “Türkiye bir deprem gerçeği ile karşı karşıya, bu sefer efendim, ‘asrın felaketiyle karşı karşıyayız, yani bir şey yapamıyoruz.’ Bizim belediye başkanlarımız kısa süre içinde bütün engellemelere rağmen, tüm felaket bölgelerine ulaşmış ve halkla kucaklaşmışsa; devasa Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni yönetiyorsun kardeşim, neredesin sen? Neredesin? Çekil, sarayına otur. Bırak bu millet, kucaklaşarak bütün sorunlarını çözer. Her gittiği yerde insanlar, engellerle karşılaşıyorlar. Bırakın engelleri” açıklamasını yaptı.

Haber: EMRE SERCAN İKE – Kamera: ÜNAL AYDIN

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Diyarbakır deprem bölgesinde; "Türkiye bir deprem gerçeği ile karşı karşıya, bu sefer efendim, 'asrın felaketiyle karşı karşıyayız, yani bir şey yapamıyoruz.' Bizim belediye başkanlarımız kısa süre içinde bütün engellemelere rağmen, tüm felaket bölgelerine ulaşmış ve halkla kucaklaşmışsa; devasa Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni yönetiyorsun kardeşim, neredesin sen? Neredesin? Çekil, sarayına otur. Bırak bu millet, kucaklaşarak bütün sorunlarını çözer. Her gittiği yerde insanlar, engellerle karşılaşıyorlar. Bırakın engelleri" açıklamasını yaptı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Diyarbakır deprem bölgesinde inceleme yaptı.

Kılıçdaroğlu'na; CHP Sözcüsü Faik Öztrak, CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit torun, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak ile CHP'li milletvekilleri eşlik etti. Kılıçdaroğlu, burada şu açıklamaları yaptı:

"DERMAN OLMAYA ÇALIŞIYORUZ: Kentlerimizi geziyoruz. Acıyı yaşayan vatandaşlarımızla kucaklaşıyoruz. Dertlerine derman olmaya çalışıyoruz. CHP olarak büyükşehir belediye başkanlarımızla beraber bu geziyi gerçekleştiriyoruz. Ayrıca Türkiye'deki bütün belediyelerimiz ellerinden gelen bütün katkıyı veriyorlar. Acımız derin. Yaralarımızı sarmalıyız. Bunu; birlik ve bütünlük içinde yapmalıyız. Ama asıl sorumlu olan, sorunu çözecek olan doğal olarak iktidardır. Alanda gördüğümüz… Şu ana kadar ciddi bir koordinasyon eksikliğinin varlığı ve bu koordinasyon eksikliğinin şu ana kadar giderilememiş olması.

İRADE KOYAMADIKLARI İÇİN SORUNLAR DERİNLEŞİYOR: Olayı çözemedikleri için, olayı çözme konusunda güçlü bir irade koyamadıkları için yaşanan sorunlar derinleşiyor. Üzülerek ifade edeyim, derinleşiyor. ve gittiğimiz yerlerde insanlar soğukta titriyorlar, çadır istiyorlar. Pek çok ihtiyaç var ve bu ihtiyaçların karşılanmasını istiyorlar. İhtiyaçlar karşılanmadığı sürece insanlarda bir umutsuzluk çıkıyor ortaya. Bunun, bir şekliyle giderilmesi lazım.

SORUMLULUKTAN KURTULMAK İSTİYORLAR: Bir şeyi beceremeyince, ortaya başka bir hedef koyuyorlar. Efendim, 'Asrın felaketi.' Asrın felaketi demek, şu demektir: 'Asrın felaketi ile karşı karşıya kaldık. Biz asrın felaketi karşısında, çaresiz kaldık. Sorunu çözemiyoruz.' Elin oğlu çözüyor da biz niye çözemiyoruz. Bana söyler misiniz? Nasıl olur da bir algı operasyonu ile olayı çok fazla büyütüp, arkasından sıyrılmak, sorumluluktan kurtulmak istiyorlar.

SORUMLULUKLARININ FARKINA VARMAK ZORUNDADIRLAR: Hayır. İktidarı yönetenlerin ciddi bir sorumluluğu vardır. Sorumluluklarının farkına varmak zorundadırlar. Covid oldu, beş maskeyi dağıtamadınız. Şimdi Türkiye bir deprem gerçeği ile karşı karşıya, bu sefer efendim, 'asrın felaketiyle karşı karşıyayız, yani bir şey yapamıyoruz.' Hayır efendim.

NEREDESİN SEN? NEREDESİN?: Bizim belediye başkanlarımız eğer kısa süre içinde bütün engellemelere rağmen, tüm felaket bölgelerine ulaşmış ve halkla kucaklaşmışsa, devasa Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni yönetiyorsun kardeşim, neredesin sen? Neredesin?

BIRAKIN ENGELLERİ: Çekil, sarayına otur. Bırak bu millet, kucaklaşarak bütün sorunlarını çözer. Nitekim, Türkiye seferber olmuş vaziyette. Herkes sorunu çözmek istiyor. Her gittiği yerde insanlar, engellerle karşılaşıyorlar. Bırakın engelleri.

BÜTÜN GÖNÜLLÜLERE YÜREKTEN TEŞEKKÜR EDİYORUM: Bu felaketin, bir an önce bitmesi için, insanların sorunlarının çözülmesi için çaba harcayan güvenlik güçlerimize, askerlerimize, AFAD çalışanlarına, sivil toplum kuruluşlarına, meslek kuruluşlarına; bütün gönüllülere yürekten teşekkür ediyorum. Bunlar bütün engellemelere rağmen, başarı ile görevlerini yapmaya çalışıyorlar. Hepinizin huzurunda bunlara yürekten teşekkür etmek, CHP'nin Genel Başkanı olarak da benim görevimdir. Teşekkür ederim."