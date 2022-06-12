Kılıçdaroğlu: "Devrek'i Nasıl Yönetiyorsak, Çaycuma'yı Nasıl Yönetiyorsak; Göreceksiniz Türkiye'yi de Aynı Anlayışla, Hiçbir Ayrım Yapmadan... - Haberler

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Kılıçdaroğlu: "Devrek'i Nasıl Yönetiyorsak, Çaycuma'yı Nasıl Yönetiyorsak; Göreceksiniz Türkiye'yi de Aynı Anlayışla, Hiçbir Ayrım Yapmadan...

ANKA - Güncel
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Zonguldak Devrek’te; “Devrek’i nasıl yönetiyorsak, Çaycuma’yı nasıl yönetiyorsak Türkiye’yi aynı anlayışla, hiçbir ayrım yapmadan yöneteceğiz. Millet İttifakı olarak yöneteceğiz, bir araya geleceğiz, ayrım yapmadan herkesi kucaklayarak Türkiye’yi yöneteceğiz” diye konuştu.

Haber: BERKAY VAROL – Kamera: FATİH NAZIM EFE

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Zonguldak Devrek'te; "Devrek'i nasıl yönetiyorsak, Çaycuma'yı nasıl yönetiyorsak Türkiye'yi aynı anlayışla, hiçbir ayrım yapmadan yöneteceğiz. Millet İttifakı olarak yöneteceğiz, bir araya geleceğiz, ayrım yapmadan herkesi kucaklayarak Türkiye'yi yöneteceğiz" diye konuştu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Zonguldak Devrek'te; Belediye Başkanı Çetin Bozkurt'u ziyaret etti. Bozkurt, Kılıçdaroğlu'na 'Devrek bastonu' hediye etti. CHP Lideri Kılıçdaroğlu, daha sonra belediye binası önünde bekleyen vatandaşlara seslendi. Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

"Devrek'in yediden yetmişe bütün vatandaşları için çalışan bir başkanımızdır. Zaman zaman önüne engeller çıkarılabilir ama belediye başkanlarımız hiçbir engelden şikayet etmeden yoluna devam edecekler ve sizlere hizmet edeceklerdir. Onların hizmeti değerlidir, evlatlarımız için, sizin için hizmet veriyorlar.

Bir şeyden daha emin olmanızı isterim. Devrek'i nasıl yönetiyorsak, Çaycuma'yı nasıl yönetiyorsak Allah'ın izniyle göreceksiniz, Türkiye'yi de aynı anlayışla, hiçbir ayrım yapmadan yöneteceğiz. Millet İttifakı olarak yöneteceğiz. Bir araya geleceğiz, vatandaşlar arasında ayrım yapmadan, herkesi kucaklayarak, kimseyi ötekileştirmeden, Türkiye'yi yöneteceğiz.

Türkiye'yi bölgesinde itibarlı bir devlet haline getireceğiz. İşsizlik, yolsuzluk… Bunlarla mücadele edeceğiz. Göreceksiniz bu bereketli topraklarda hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek, her evde huzur, bereket olacak, bunun mücadelesini vereceğiz.

Herkesin kazandığı, hiç kimsenin kaybetmediği bir Türkiye'yi inşa edeceğiz. Devleti adaletle, liyakatle, bilgiyle, birikimle yöneteceğiz, devleti gerçekten saygınlıkla yöneteceğiz. Herkesin devletine güvenmesini, herkesin kucaklaşmasını isteyeceğiz. Bütün vatandaşlarımızla helalleşeceğiz. Ama 'beşli çete'lerle hesaplaşacağız. O ayrı. Kul hakkı yiyen, yolsuzluk yapan, vatandaşın hakkını yiyenlerle de hesaplaşacağız. Bunu bilmenizi isterim."

Kılıçdaroğlu, "Gençliğin umudu, Kılıçdaroğlu" sloganları atan gençlere; "Hiç meraklanmayın benim umudum da bu ülkenin güzel insanları. Beraber, el ele, yürek yüreğe, kol kola yeni bir Türkiye'yi inşa edeceğiz, endişe etmeyin. Asla ve asla unutamayın. Geliyor gelmekte olan" sözleri ile karşılık verdi.

ANKA / Güncel

Cumhuriyet Halk Partisi Kemal Kılıçdaroğlu Millet İttifakı Türkiye Güncel Haberler

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