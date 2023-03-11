Kılıçdaroğlu, Deprem Bölgesinde Geceyi Çadırda Geçirdi… Günün İlk Saatlerinde Dinlediği Kalp Hastası Depremzede: "Torunlarıma Sahip Çık"

Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geceyi deprem bölgesi Nurhak’ta, depremzedelerle birlikte, çadırda geçirdi. Günün ilk saatlerinde, sorunlarını dinlediği kalp hastası depremzede; İstanbul’a giden torunlarının telefon numaralarının yazılı olduğu kâğıdı Kılıçdaroğlu’na verdi ve “Ev, tam hasarlı. İçi hep gitmiş. Çocukların evi. Ellemedik. Mallar da gitti ev de gitti her şey gitti, kül oldu… Diyeceğim işte torunlarım… Onlar senindir. Onlara sahip çık. Ben öyle kaldım, onlar öyle kaldı” dedi.

Haber: TAMER ARDA ERŞİN - Kamera: FURKAN ERDEM

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geceyi deprem bölgesi Nurhak'ta, depremzedelerle birlikte, çadırda geçirdi. Günün ilk saatlerinde, sorunlarını dinlediği kalp hastası depremzede; İstanbul'a giden torunlarının telefon numaralarının yazılı olduğu kağıdı Kılıçdaroğlu'na verdi ve "Ev, tam hasarlı. İçi hep gitmiş. Çocukların evi. Ellemedik. Mallar da gitti ev de gitti her şey gitti, kül oldu… Diyeceğim işte torunlarım… Onlar senindir. Onlara sahip çık. Ben öyle kaldım, onlar öyle kaldı" dedi.

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, depremzedelerin sorularını dinlemek için gittiği Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde, geceyi yurttaşlarla birlikte çadırda geçirdi.

"BİR HAFTA, BİR ÇORAPLA GEZİYORDUM. ÇOK ÇEKTİK"

Kılıçdaroğlu sabahın ilk saatlerinde ateş başında, kalp hastası bir depremzedenin sorunlarını dinledi. Depremzede kadın, Kılıçdaroğlu'na şunları söyledi:

"Bir hafta, bir çorapla geziyordum… Çok çektik. Hastayım… Antibiyotik ilaç içiyorum. Kalp rahatsızlığım var. Yıkımcılar da gelmiş, hiç haber vermeden her şeyi yıkmış gitmiş. Şimdi sokakta kaldık. Elde avuçta bir şey yok. Torunlar da orada. Zaten, elde avuçta bir şey yok. Hiçbir şeyleri yok. Enkaz altında çantam çıkmıştı."

"TORUNLARIM, ONLAR SENİNDİR. ONLARA SAHİP ÇIK"

Depremzede kadın, torunlarının telefonunun numarasının yazılı olduğu kağıdı Kılıçdaroğlu'na verdi. "Onlara sahip çık; onlar senin torunların. İstanbul'dalar" dedi. Kılıçdaroğlu, Ayşe teyzenin torunlarının telefon numarasının yazılı olduğu kağıdı ceketinin cebine koydu.

Yurttaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ev, tam hasarlı. İçi hep gitmiş. Çocukların evi. Ellemedik. Mallar da gitti ev de gitti her şey gitti, kül oldu. Canları sağ olsun, tırnağına taş değimesin arkadaşlar destek oldular. Yemek de verdiler. Dışarıda kalmadık. Çadırda kalıyoruz. Sayenizde, hepsinin sayesinde. Herkesten Allah razı olsun. Tırnağına taş değdirtmesin. Diyeceğim işte torunlarım, onlar senindir. Onlara sahip çık. Ben öyle kaldım, onlar öyle kaldı."

Depremzede, şunları söyledi:

"Çok çektik. Allah kimseye göstermesin. Deprem altında yaşayan herkes candır. Ama ben… Biz orada sıfıra geçtik. Öncesinde durumumuz iyiydi, herkese biz yardımcı oluyorduk. Şimdi biz yardım bekliyoruz. Demek böyleymiş, böyleymiş."