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Kılıçdaroğlu, Deprem Bölgesinde: "Bu Enkazı Hep Birlikte Kaldıracağız. Yaralarımızı Saracağız"

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Kılıçdaroğlu, Deprem Bölgesinde: 'Bu Enkazı Hep Birlikte Kaldıracağız. Yaralarımızı Saracağız'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, deprem bölgesi ziyaretleri sırasında, sosyal medyada; “Bu enkazı hep birlikte kaldıracağız. Yaralarımızı saracağız. El birliğiyle yıkılan şehirlerimizi ayağa kaldıracağız” açıklamasını yaptı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, deprem bölgesi ziyaretleri sırasında, sosyal medyada; "Bu enkazı hep birlikte kaldıracağız. Yaralarımızı saracağız. El birliğiyle yıkılan şehirlerimizi ayağa kaldıracağız" açıklamasını yaptı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun deprem bölgesi ziyaretleri sürüyor.

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabında; Malatya ziyareti sırasında çekilmiş fotoğrafları, "Bu enkazı hep birlikte kaldıracağız. Yaralarımızı saracağız. El birliğiyle yıkılan şehirlerimizi ayağa kaldıracağız" açıklaması ile paylaştı.

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Kaynak: ANKA / Güncel

Kemal Kılıçdaroğlu Güncel Haberler

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