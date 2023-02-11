Kılıçdaroğlu, Deprem Bölgesinde: "Bu Enkazı Hep Birlikte Kaldıracağız. Yaralarımızı Saracağız"
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, deprem bölgesi ziyaretleri sırasında, sosyal medyada; “Bu enkazı hep birlikte kaldıracağız. Yaralarımızı saracağız. El birliğiyle yıkılan şehirlerimizi ayağa kaldıracağız” açıklamasını yaptı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, deprem bölgesi ziyaretleri sırasında, sosyal medyada; "Bu enkazı hep birlikte kaldıracağız. Yaralarımızı saracağız. El birliğiyle yıkılan şehirlerimizi ayağa kaldıracağız" açıklamasını yaptı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun deprem bölgesi ziyaretleri sürüyor.
Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabında; Malatya ziyareti sırasında çekilmiş fotoğrafları, "Bu enkazı hep birlikte kaldıracağız. Yaralarımızı saracağız. El birliğiyle yıkılan şehirlerimizi ayağa kaldıracağız" açıklaması ile paylaştı.