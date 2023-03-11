Kılıçdaroğlu, Deprem Bölgesi Nurhak'ta: "Zor, Biz Ne Kadar Desek Ki Geçmiş Olsun, Sonunda Zorluğu Yaşayan Sizsiniz Allah Sabır Versin"

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, deprem felaketinden etkilenen Kahramanmaraş’ın Nurhak İlçesinde depremzede vatandaşlar ile bir araya geldi. Başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerinde bulunan Kılıçdaroğlu, “Zor, biz ne kadar desek ki geçmiş olsun sonunda zorluğu yaşayan sizsiniz. Allah sabır versin” dedi.

Haber: TAMER ARDA ERŞİN – Kamera: FURKAN ERDEM

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, deprem felaketinden etkilenen Kahramanmaraş'ın Nurhak İlçesinde depremzede vatandaşlar ile bir araya geldi. Başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerinde bulunan Kılıçdaroğlu, "Zor, biz ne kadar desek ki geçmiş olsun sonunda zorluğu yaşayan sizsiniz. Allah sabır versin" dedi.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 6 Şubat depremlerinin etkilediği Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde depremzedelerle bir araya geldi.

"İKİNCİ DEPREMDE İLETİŞİM ELEKTRİKLER, SULAR TAMAMEN KESİLMİŞTİ"

Bir depremzede yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Depremin dördüncü beşinci gününden itibaren buralara gelen aşçılarla birlikte buraya çadır kent kurulmaya başlandı başkanım. Dördüncü, beşinci gününden itibaren buradayız. Benim anne babamı kaybettik. Ev tamamen yandı. Bedenini hiç bulamadık. Dışarı çıkmıştık tabi, toplanma alanımız vardı. Düğün salonu olarak başkanımızın belirlediği. Biz de bir gün sonrasında Kahramanmaraş'a gitmeyi düşünüyorduk. Gölbaşı yolu kapalı diye, 1 gün sonra organize olup, gençlerle gönüllü olarak da Kahramanmaraş'a gitmeyi düşünüyorduk. Olmadı yani. İlk depremde herhangi bir sıkıntı yoktu. İkinci depremde tamamen iletişim, elektrikler, sular tamamen kesilmişti. Onun üzerine bir de hava şartları ağırdı. Eksi 17-20 dereceleri bulan bir durumdaydık. Yollar kapalı, iletişim yoktu."

"BEN DIŞARDA ONLAR İÇERİDE KALDI"

Bir diğer depremzede ise, eşi ve kızını kaybettiğini şu sözlerle anlattı:

"Benimki de kayıp, hanımımla, özürlü hasta kızım vardı kayıp. Benimki de 10 dakika sürdü arama, ben dışarı çıktım. Ben dışarda kaldım onlar içeride kaldı. Ondan sonra göremedik hiç."

"BİZ NE KADAR DESEK Kİ GEÇMİŞ OLSUN SONUNDA ZORLUĞU YAŞAYAN SİZSİNİZ"

Depremzedelerle bir araya gelen CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu ise "Allah rahmet eylesin. Başınız sağ olsun büyük bir acı. Allah başka acılar vermesin. Zor, biz ne kadar desek ki geçmiş olsun sonunda zorluğu yaşayan sizsiniz. Allah sabır versin" dedi.