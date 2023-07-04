Kılıçdaroğlu: Değişen şeyler yüzde 20'lerden yüzde 48'lere uzanan kitlelerdirCHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'deki değişim ve liderlik tartışmalarına ilişkin, "Biz toplum olarak neyin değiştiğine değil, neyin değişmediğine bakarsak hata yapmış oluruz.

Kılıçdaroğlu: Değişen şeyler yüzde 20'lerden yüzde 48'lere uzanan kitlelerdir

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'deki değişim ve liderlik tartışmalarına ilişkin, "Biz toplum olarak neyin değiştiğine değil, neyin değişmediğine bakarsak hata yapmış oluruz. Değişen şeyler yüzde 20'lerden yüzde 48'lere uzanan kitlelerdir. Değişen şeyler 'asla görüşülemez' denen cenahlarla görüşmek, ittifak yapmaktır. Bugün 25 milyonu davamıza kattık, yarın 35 milyonu davamıza katacağız" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu. Kılıçdaroğlu, milletvekili Can Atalay'ın hapiste olduğunu hatırlatarak, "Nasıl bir ülkede yaşadığımızı herhalde bundan daha güzel bir örnek göstermez. YSK, 'Evet vekil adayı olabilirsin' diyor. Halkın oylarıyla milletvekili seçiliyorsunuz. Tutuklusunuz ve dışarı çıkarmıyorlar sizi. Sayın Kurtulmuş'a çağrı yapıyorum. Eğer 'nasıl bir yazı yazmam gerekir' diyorsa, benzer uygulamaları TBMM arşivinde bulabilir. Sayın Cindoruk'un yazılarını çıkarabilir, nasıl mücadele ettiğini görebilir. Artık TBMM Başkanı karar alırken, saraydan irade almamalı. 'Saray ne diyecek' diye sormamalı. O, sarayın hakkını, hukukunu değil TBMM'nin hakkını, hukukunu savunmak zorundadır" diye konuştu.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları

Haber: Enes GEYİK/ANKARA,