Kılıçdaroğlu Davayla İlgili Açıklama Yapmadı

CHP'nin kurultaylarının iptali ile ilgili davanın ertelenmesinin ardından Kemal Kılıçdaroğlu, ofisinde 5 saat geçirdi fakat herhangi bir basın açıklaması yapmadı.

CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayı ve 21'inci Olağanüstü Kurultayı'nın iptaline ilişkin davanın ertelenmesinin ardından evinden çıkarak ofisine geçen eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 5 saat burada kaldı. Ardından ofisten ayrılan Kılıçdaroğlu, davayla ilgili herhangi bir açıklamada bulunmadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
