Kılıçdaroğlu Davayla İlgili Açıklama Yapmadı

KILIÇDAROĞLU AÇIKLAMA YAPMADI

CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayı ve 21'inci Olağanüstü Kurultayı'nın iptaline ilişkin davanın ertelenmesinin ardından evinden çıkarak ofisine geçen eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 5 saat burada kaldı. Ardından ofisten ayrılan Kılıçdaroğlu, davayla ilgili herhangi bir açıklamada bulunmadı.