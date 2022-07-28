Kılıçdaroğlu'dan Ağrı Halkına Teşekkür CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Ağrı’da gerçekleştirmeyi planladığımız esnaf ziyaretini, gösterdikleri yoğun ilgiyle adeta mitinge dönüştüren Ağrılı hemşehrilerime yürekten teşekkür ediyorum” dedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Ağrı'da gerçekleştirmeyi planladığımız esnaf ziyaretini, gösterdikleri yoğun ilgiyle adeta mitinge dönüştüren Ağrılı hemşehrilerime yürekten teşekkür ediyorum" dedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugünkü Ağrı ziyaretine ilişkin bir mesaj paylaştı. Kılıçdaroğlu'nun sosyal medyada yayınladığı mesajı şöyle: "Ağrı'da gerçekleştirmeyi planladığımız esnaf ziyaretini, gösterdikleri yoğun ilgiyle adeta mitinge dönüştüren Ağrılı hemşehrilerime yürekten teşekkür ediyorum." ANKA / Güncel Güncel Haberler

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