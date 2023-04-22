Kılıçdaroğlu Cumhuriyet demokrasi ile taçlanacak

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 15 Mayıs 2023 günü yurdumuzun dört bir yanında bahar çiçekleri açacak, sözüm söz, Cumhuriyet demokrasi ile taçlanacak dedi.Kemal Kılıçdaroğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı. Kılıçdaroğlu, milli egemenlik ve bağımsızlığın sembolü olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün başkanlığında 23 Nisan 1920'de kurulduğunu belirterek, Kurtuluş Savaşı'mızdan süzülüp gelen bu eşsiz iradeyle güzel ülkemiz, dünyanın saygın ülkeleri arasında yerini almıştır. Cumhuriyetimizin dayanağı, tüm vatandaşlarının eşit hak ve sorumluluğa sahip olduğu, hiç kimsenin bir diğerinden üstün olmadığı insani felsefedir. Bu felsefenin merkezi ise bizzat milletimizden aldığı vekaleti yansıtan Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. Dolayısıyla Meclis'imizin asli görevi, vatandaşlarımızın hak ve özgürlüklerini korumak, laik, demokratik, sosyal hukuk devletini geliştirmek ve ülkemizin çağdaş uygarlık seviyesinin üstüne çıkmasını sağlamaktır dedi.

'15 MAYIS'TA BAHAR ÇİÇEKLERİ AÇACAK'

Türk milletinin şüphe etmemesi gerektiğini ifade eden Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti

Aziz milletimiz şüphe etmesin ki, esaret ve işgal zincirlerini kıran, insanlarımızı özgürlüğe kavuşturan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde, Cumhuriyetimizi demokrasi ile taçlandıracak irade de vardır. Bugün yoksa yarın olacaktır. 15 Mayıs 2023 günü yurdumuzun dört bir yanında bahar çiçekleri açacak, sözüm söz, Cumhuriyet demokrasi ile taçlanacak. Bu duygu ve düşüncelerle, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışına yetişen 115 mebusu ve sonrasında çalışmalara katılan diğer mebuslarımızı saygı ve rahmetle anıyorum. Terörle mücadelede şehit düşen güvenlik güçlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına sabırlar diliyorum.

'BU ALTIN HESAPLARI, KADININ ZIRHI OLACAK'

Kılıçdaroğlu, ayrıca Twitter hesabından bir video mesaj paylaştı. Videoda ev kadınlarına seslenen Kılıçdaroğlu, Benim en çok değer verdiğim projem, 'Aile Destekleri Sigortası'dır. Bu benim hayatımın en önem verdiğim projesidir. Hatta 'bu ülkeye miras olarak bırakmak istediğim yegane şeydir' diyebilirim. 'Aile Destekleri Sigortası', geliri asgari ücretin altında olan veya hiç geliri olmayan ailelerin gelirlerini; yani her evin gelirini asgari ücrete tamamlamaktır. Bu sigorta, kişinin doğumundan ölümüne kadar bütün yaşamını sosyal güvence altına almak demektir. Öyle zor bir şey değil bu. Dünyada pek çok ülkede bu sigorta dalı zaten uygulanıyor. Her aileye, asgari gelir güvencesi verirseniz; ailede mutluluğu, huzuru ve bereketi sağlarsınız dedi.Türkiye'de hiçbir çocuğun yatağa aç girmeyeceğini belirten Kılıçdaroğlu, Ama benim bir amacım daha var. O da ev kadınını güvenceye almak. Onun için bu parayı kadınların banka hesabına yatıracağım. Katılım bankaları ile anlaşacağız. Altın hesapları açtıracağız. 'Aile Destekleri Sigortası' parasını, altın olarak ev hanımlarının banka hesaplarına yatıracağız. Bu altın hesapları, kadının zırhı olacak. Tek bir yurttaşımız bile ele güne muhtaç olmayacak. Sosyal devletin koruması altında olacak. Hiç ama hiç merak etmeyin ifadelerini kullandı. (DHA)

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