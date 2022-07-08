Son dakika politika: Kılıçdaroğlu, Tekirdağ'daki tren kazasında hayatını kaybedenleri andı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika politika: Kılıçdaroğlu, Tekirdağ'daki tren kazasında hayatını kaybedenleri andı

AA - Merve Yıldızalp - Güncel
 - Güncelleme:
Son dakika politika: Kılıçdaroğlu, Tekirdağ'daki tren kazasında hayatını kaybedenleri andı

Gelen son dakika haberine göre CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 4 yıl önce meydana gelen tren kazasında yaşamını yitirenleri andı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 4 yıl önce meydana gelen tren kazasında yaşamını yitirenleri andı.

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabındaki paylaşımında, "İhmaller sonucu yaşanan Çorlu Tren Katliamı'nın 4. yılında hayatını kaybeden vatandaşlarımızı rahmetle anıyorum. 'Parlamentonun vicdanı varsa, görevini yapacaksa araştırma komisyonu kurulması ve bunu masaya yatırması lazım.' dedik. Ama maalesef vicdanlar kör, kulaklar sağır." ifadelerini kullandı.

AA / Merve Yıldızalp - Güncel

Politika Güncel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title