Kılıçdaroğlu çiftçilere seslendi: Üzümün kilosu 2 dolar olacak (4)

MANİSA (DHA) - GAZETECİLER CEMİYETİNİ ZİYARET ETTİ

Bir dizi ziyaret için Manisa'ya gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Manisa Gazeteciler Cemiyetini ziyaret etti. Manisa Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ali Filizkan, yönetim kurulu üyeleri ve gazeteciler tarafından karşılanan Kılıçdaroğlu, gazetecilerin sorunlarını dinledi.

Kılıçdaroğlu, daha sonra Yunusemre ilçesindeki bir otelde Bingöllü muhtarlar ile bir araya geldi. Aynı ilçedeki başka bir otelde dinlenecek olan Kılıçdaroğlu, Manisa programının ikinci gününde Saruhanlı ve Akhisar ilçelerinde bir takım ziyaret ve etkinliklere katılacak.

Ersan ERDOĞAN/ MANİSA,