Kılıçdaroğlu çiftçilere seslendi: Üzümün kilosu 2 dolar olacak (3)

SALİHLİ, MANİSA (DHA) - 'GÜCÜNÜZÜN FARKINA VARIN'

Manisa'daki ziyaretlerini Salihli ilçesinde sürdüren CHP Lideri Kılıçdaroğlu, 67- 70 Nolu Taşıyıcılar Kooperatifi'nde şoförlere seslendi. "Ciddi bir güce sahipsiniz. Kontağı kapatın anlamında söylemiyorum. Sadece gücünüzün farkına varın" diyen Kılıçdaroğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

Öte yandan Kılıçdaroğlu'nun "Belediye başkanı arkadaşlarımıza seçilmeden önce şunu söyledim; seçildikten sonra kimsenin ekmeği ile oynamayacaksınız" sözlerinin ardından eski belediye çalışanı olduğu ileri sürülen bir kişi, "Benim ekmeğimle oynandı" diye bağırdı. Kılıçdaroğlu konuşmasını bölmeden sözlerini sürdürürken, tepki gösteren vatandaş güvenlik görevlilerince alandan uzaklaştırıldı.

Hande NAYMAN- Ersan ERDOĞAN- Emre SAÇLI/ MANİSA,