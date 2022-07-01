Kılıçdaroğlu, CHP'ye katılan Gölbaşı Belediye Başkanı'na rozet taktı
Demirören Haber Ajansı - Güncel
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partiye katılan Bitlis'in Gölbaşı Belde Belediye Başkanı Mehmet Avunç ile beraberindekilere rozetlerini taktı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partiye katılan Bitlis'in Gölbaşı Belde Belediye Başkanı Mehmet Avunç ile beraberindekilere rozetlerini taktı.
Gölbaşı Belediye Başkanı Mehmet Avunç, Belediye Meclis üyeleri Mehmet Hadi Çalışan, Felemez Yavuz ve Cuma Tören ile Güroymak Pancar Kooperatifi Başkanı Hamdullah Uğiş, Ahlat'tan kanaat önderi Faysal Özdemirli, CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı koordinesindeki 'Doğu Masası' çalışmaları kapsamında partiye katıldı. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, partinin yeni üyelerini makamında kabul ederek parti rozetlerini taktı.
Demirören Haber Ajansı / Güncel