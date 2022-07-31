Son dakika haber | Kılıçdaroğlu, CHP Sözcüsü Öztrak'ın annesinin cenazesine katıldı Son dakika haberlerine göre Kılıçdaroğlu, CHP Sözcüsü Öztrak'ın annesinin cenazesine katıldıCHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ın annesi Ayten Öztrak'ın (96) cenaze namazına katıldı. Kılıçdaroğlu, CHP Sözcüsü Öztrak'ın annesinin cenazesine katıldı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ın annesi Ayten Öztrak'ın (96) cenaze namazına katıldı. CHP'li Faik Öztrak'ın vefat eden annesi Ayten Öztrak için Kocatepe Camii'nde öğle namazının ardından cenaze namazı kılındı. Cenazeye Öztrak ailesinin yanı sıra, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP grup başkanvekilleri, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Cihan Paçacı, milletvekilleri ve partililer katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Ayten Öztrak için helallik istendi. Ayten Öztrak'ın cenazesi, daha sonra Cebeci Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi. Görüntü dökümü: - Kılıçdaroğlu'nun cenazedekilerle selamlaşması - Cenaze namazı - Helallik istenmesi - Cenazenin taşınması - Genel ve detay Haber: ANKARA, Demirören Haber Ajansı / Güncel Cumhuriyet Halk Partisi Kemal Kılıçdaroğlu Faik Öztrak Güncel Haberler Son Dakika

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