Kılıçdaroğlu: CHP'li olmak sıradan bir olay değildir

İZMİR'de 'Üye Katılım Töreni'nde konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "CHP'ye katılmak yeni sorumluluklar üstlenmek demektir. Artık CHP üyesi sıradan bir kişi değildir. CHP'li partisini, halkı bilecek. Her sorunun nasıl çözüleceğini büyük bir sabır, dikkat ve bilgiyle karşısına aktaracak. CHP'li olmak sıradan bir olay değildir. CHP'li olmak Mustafa Kemal ve arkadaşlarının verdiği Kurtuluş Savaşı'nın, bağımsızlığın arkasında durmak demektir" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 3 günlük İzmir programının son gününde ilk olarak Alsancak Tarihi Havagazı Fabrikası'nda muhtarlarla buluştu. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in ev sahipliğinde düzenlenen kahvaltıya Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, CHP İl Başkanı Deniz Yücel, CHP milletvekilleri Ednan Arslan, Tuncay Özkan, İZBETON Genel Müdürü Heval Savaş Kaya, Acil Çözüm Ekibi yöneticileri, Bayraklı, Bornova, Buca, Karabağlar, Konak, Çiğli ve Menemen ilçelerinden gelen Acil Çözüm Projesi'nin uygulandığı 33 mahallenin muhtarı katıldı.