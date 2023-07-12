KILIÇDAROĞLU, CAN ATALAY'I SİLİVRİ'DE ZİYARET ETTİ

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gezi Parkı davası nedeniyle tutuklu bulunan Türkiye İşçi Partisi (TİP) Milletvekili Can Atalay'ı, Marmara Cezaevi'nde ziyaret etti. Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, "Buraya gelişimizin temel nedeni Türkiye Büyük Millet Meclisi iradesini kamuoyuna duyurmaktır. Hiç kimse bir milletvekilini, milletin oylarıyla seçilmiş bir milletvekilini, hüküm giymemiş bir milletvekilini Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin iradesini dışlayarak cezaevinde tutamaz. Bu doğru değildir" dedi.Can Atalay'ı Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde ziyaret etti. Kılıçdaroğlu ve beraberindekiler, ziyaret için saat 14.20 sıralarında cezaevine geldi. Yaklaşık 1 saat süren görüşmenin ardından Kılıçdaroğlu gazetecilere açıklamalarda bulundu.Can Atalay'ı hapishanede ziyaret ettik. Kendisini dinledim, arkadaşlarımla beraber. 4 konuyu gündeme getirdi. Öncelikle çok heyecanlıyım dedi, ziyaretimiz dolayısıyla heyecanının güzel olduğunu ifade ettim kendisine. Buradan çıktıktan sonra ilk işim Hatay'a gitmek, deprem bölgesindeki depremzedeleri ziyaret etmek. Bunu çok arzuluyorum ve mutlaka gitmek istiyorum diye düşüncesini ifade etti. Davanın çok haksız bir dava olduğunu ve içeride boşu boşuna tutulduklarını ifade etti. Gördüğüm kadarıyla bütün dava dosyasını neredeyse ezberlemiş durumda. Bütün haksızlıkları biliyor. Yapılan haksızlıkları bize tek tek anlattı ve gerçekten inanılır gibi değil. Her halükarda Cumhuriyeti ve demokrasiyi savunma konusunda kendisinin ve arkadaşlarının kararlı olduklarını ifade ettiler. Biz de Cumhuriyeti ve demokrasiyi her koşulda savunacağımızı buraya gelişimizin temel nedeninin de milletin iradesine sahip çıkmak olduğunu, demokrasiye sahip çıkmak olduğunu kendilerine aktardık. Çünkü Sayın Atalay milletvekili. Bir sefer şu an kendisi hükümlü değil bunu bütün milletimizin bilmesi lazım, tutuklu. Yani, herhangi hakkında mahkeme kararı söz konusu değil. Kendisi şu anda tutuklu, tutuklu olduğu zaman milletvekili seçilmek için dilekçesini veriyor, ilgili savcılıktan bir sabıka kaydı alıyor. Hiçbir sabıkasının olmadığı yönünde Cumhuriyet Savcılığından aldığı yazıyı Yüksek Seçim Kurulu'na götürüyor. Yüksek Seçim Kurulu'nda 11 yargıç, Sayın Can Atalay'ın, milletvekili olmaya hakkının olduğunu, seçime katılmaya hakkının olduğunu onaylıyorlar ve Sayın Atalay da Hatay'dan milletvekili adayı olarak adaylığını koyuyor ve seçiliyor" dedi.Can Atalay, yine Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bütün milletvekillerinin oylarıyla, İnsan Hakları Komisyonu'na, Allah aşkına bu nasıl bir uygulamadır. Bu nasıl bir yargıdır? Bu nasıl bir demokrasi anlayışıdır. Can Atalay hapiste, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görev yapan milletvekilleri Can Atalay'ı insan haklarından sorumlu komisyona seçiyorlar ve Can Atalay yine hapiste. Buraya gelişimizin temel nedeni Türkiye Büyük Millet Meclisi iradesini kamuoyuna duyurmaktır. Hiç kimse bir milletvekilini, milletin oylarıyla seçilmiş bir milletvekilini, hüküm giymemiş bir milletvekilini Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin iradesini dışlayarak cezaevinde tutamaz. Bu doğru değildir. Bu görev en çok kime yakışırdı, en çok Cumhuriyet Halk Partisi'ne yakışırdı. Çünkü bu ülkeye demokrasiyi getiren parti biziz. Eğer demokrasiyi getirdiysek, demokrasiyi bütün kurum ve kurallarıyla yaşatmak zorundayız" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel