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Kılıçdaroğlu Bunlar gelirse dolar 30 liraya çıkacak

Güncel Haberler

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bunlar gelirse dolar 30 liraya çıkacak.

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bunlar gelirse dolar 30 liraya çıkacak. Unutma, o oyu benim için değil, kendin için vereceksin. Vatanını seven sandığa gelsin" dedi.

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından, 'Bu bir referandumdur. Ekonomik yıkımı yaşayan güzel ülkemizi son çıkışta kurtaracak mıyız, yoksa uçurumdan aşağı yuvarlanacak mıyız?' notuyla bir video paylaştı. Seçmenlere seslenen Kılıçdaroğlu, "Sen beni sevsen de sevmesen de kabulüm; ama ekonomi için karar ver. Bunlar gelirse dolar 30 liraya çıkacak. Unutma, o oyu benim için değil kendin için vereceksin. Vatanını seven sandığa gelsin" ifadelerini kullandı. (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Cumhuriyet Halk Partisi Kemal Kılıçdaroğlu Millet İttifakı Güncel Haberler

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