Kılıçdaroğlu, Bulgaristan'da Naim Süleymanoğlu, Nuri Adalı ve Mestanlı Şehitler Anıtlarını Ziyaret Etti

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bulgaristan Mestanlı’da; Naim Süleymanoğlu, Nuri Adalı ve Mestanlı Şehitler anıtlarını ziyaret ederek çelenk bıraktı. Bulgaristan basınına konuşan Kılıçdaroğlu, “Bugün demokrasi ve özgürlük mücadelesi verenlerin anıtının önündeyiz. Biz de Türkiye’de demokrasi mücadelesi veriyoruz. Cumhuriyet’in 100’üncü yılında Cumhuriyetimizi demokrasi ile taçlandıracağız” dedi.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bulgaristan Mestanlı'da; Naim Süleymanoğlu, Nuri Adalı ve Mestanlı Şehitler anıtlarını ziyaret ederek çelenk bıraktı. Bulgaristan basınına konuşan Kılıçdaroğlu, "Bugün demokrasi ve özgürlük mücadelesi verenlerin anıtının önündeyiz. Biz de Türkiye'de demokrasi mücadelesi veriyoruz. Cumhuriyet'in 100'üncü yılında Cumhuriyetimizi demokrasi ile taçlandıracağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, bugün Edirne'den karayolu ile Bulgaristan'a gitti. Kılıçdaroğlu, ilk olarak Kırcaali Belediyesi'ni ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, ziyaretinde CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak ve Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan eşlik etti.

İLKNUR KAZIM'DAN KILIÇDAROĞLU'NA: "NAİM SÜLEYMANOĞLU, TÜRKİYE VE BULGARİSTAN ARASINDA KÖPRÜ OLUŞTURMUŞ VE İKİ DEVLETİNDE BİR EVLADIDIR"

Bulgaristan'da yaşan Türk yurttaşlar, Kılıçdaroğlu'nu "Yine baharlar gelecek" sözüyle karşıladı. Mestanlı'da bölgeye ilişkin Kılıçdaroğlu'na gençler ve çocuklar tarafından sunum yapıldı. Naim Süleymanoğlu Anıtı ziyaretinde Mestanlı Belediye Başkanı İlknur Kazım, Kılıçdaroğlu'na Naim Süleymanoğlu'nun yer aldığı tabloyu hediye ederken, "Sadece omuzlarında halteri kaldırmıyor, insan haklarını, bizim sesimizi, bütün dünyayı ayağa kaldırıyor. O yüzden Türkiye ve Bulgaristan arasında köprü oluşturmuş ve iki devletinde bir evladıdır" dedi.

Kılıçdaroğlu, "Yine baharlar gelecek" yazısının yer aldığı bir dövizle yanına gelen Bulgaristan Türkü bir kadınla fotoğraf çekildi. Başka birisinin ise "Kazanacak mıyız" sorusuna Kılıçdaroğlu, "Kazanacağız, öbür ihtimal yok" yanıtını verdi.

Sonrasında Kılıçdaroğlu, Nuri Adalı Anıtı'na giderek, anıta çelenk bıraktı. Kılıçdaroğlu'na Nuri Adalı'ya ilişkin bilgi veren Mestanlı Belediye Başkanı İlknur Kazım, "Bizim Mestanlıların göç ettiği belediyeler Bursa ve İzmir" dedi.

Kılıçdaroğlu, Kazım'a "Türkiye'den gelen iş insanları var mı" diye sordu. Kazım, olduğunu söylerken; bir başka yetkili, "Daha fazla olması lazım. Sizin iktidarınız döneminde kısmetse daha fazla yatırım olması lazım" dedi. Sonrasında Kılıçdoğlu ile selfi çeken bir çocuk "Sağ ol abi" dedi.

KARADAYI: "MAALESEF TÜRKİYE'YE GÖÇ EDEN BULGARİSTAN VATANDAŞLARI, TÜRKİYE'DE DOĞANLAR BİZİM TARİHİMİZİ BİLMİYOR"

Mestanlı Şehitler Anıtı'nı ziyaret eden Kılıçdaroğlu liderliğindeki heyet, mezarlıkta dua okudu. Kılıçdaroğlu, anıta çelenk bıraktı. Hak ve Özgürlükler Hareketi Genel Başkanı Mustafa Karadayı, burada şunları söyledi:

"Sayın genel başkanım, hoş geldiniz. Az önce Türkan bebeğimizin anıtındaydık, mezarındaydık. Şimdi burada, biz şehitlerimizin anıtındayız. Şehitlerimizin mezarındayız. Şehitlerimize Allah rahmet eylesin, mekanları cennet olsun. Böyle günlerde biz tarihimizi hatırlatalım. Neden? Çünkü, hala bizim tarihimiz yazılmadı. Hala açıkta okunmuyor bizim tarihimiz. Maalesef Türkiye'ye göç eden Bulgaristan vatandaşları, Türkiye'de doğanlar bizim tarihimizi bilmiyor ama bizim Bulgaristan'da yaşayan gençlerimizin bazıları da geçmişimizi bilmiyor. 1984 yılının karanlık aralık ayına gelinceye kadar başka olaylar da oldu Bulgaristan'da. 1912-1913 Balkan Savaşlarından sonra birkaç defa zorunlu asimilasyon kampanyaları gerçekleşti."

"CUMHURİYET'İN 100'ÜNCÜ YILINDA CUMHURİYETİMİZİ DEMOKRASİ İLE TAÇLANDIRACAĞIZ"

Kılıçdaroğlu, sonrasında Bulgaristan basının sorularını yanıtladı. Kılıçdaroğlu, burada şunları söyledi:

"Bugün demokrasi ve özgürlük mücadelesi verenlerin anıtının önündeyiz. Biz de Türkiye'de demokrasi mücadelesi veriyoruz. Cumhuriyet'in 100'üncü yılında Cumhuriyetimizi demokrasi ile taçlandıracağız"

Bir gazetecinin "Bulgaristan'daki soydaşlarınıza güveniyor musunuz" sorusuna Kılıçdaroğlu şu yanıtı verdi:

"Elbette güveniyoruz, onlar özgürlük mücadelesi verdiler. Her mücadelenin bir bedeli var, onlar bedellerini yaşamları ile verdiler."

"Nasıl bir kampanya planlıyorsunuz" sorusuna ise Kılıçdaroğlu, "Türkiye'de ekonomiden tutun, sosyal yaşamın hemen hemen her alanında güzel projelerimiz var. Bu projeleri genç kitlelere aktaracağız."

Kılıçdaroğlu sonrasında, Bulgaristan Türkü bir imam ile fotoğraf çekildi.