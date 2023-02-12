Kılıçdaroğlu: "Bugünü Asla Unutmayaylım. Düşen Yerde Kalmasın. Mazlumun Hakkı, Divana Kalmasın"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gün boyu deprem bölgesi ziyaretlerinin ardından; “Bugünü asla unutmayalım halkım. Düşen yerde kalmasın. Mazlumun hakkı, divana kalmasın. Bu ülkenin yeni bir dirliğe, bir düzene ihtiyacı var halkım. Hepimizin zihniyeti değişmek zorunda. Önümüzdeki yol, çok uzun olacak. O yol çok engebeli. Tırmanışımız çok dik olacak. Öyle dedikleri gibi, bir yılda falan gitmemiz gereken yere varamayız. Geçici çözümlerle idare edemeyeceğimiz bir noktaya geldik” açıklamasını yaptı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gün boyu deprem bölgesi ziyaretlerinin ardından; "Bugünü asla unutmayalım halkım. Düşen yerde kalmasın. Mazlumun hakkı, divana kalmasın. Bu ülkenin yeni bir dirliğe, bir düzene ihtiyacı var halkım. Hepimizin zihniyeti değişmek zorunda. Önümüzdeki yol, çok uzun olacak. O yol çok engebeli. Tırmanışımız çok dik olacak. Öyle dedikleri gibi, bir yılda falan gitmemiz gereken yere varamayız. Geçici çözümlerle idare edemeyeceğimiz bir noktaya geldik" açıklamasını yaptı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün gün boyu deprem bölgelerini ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, ziyaretlerinin tamamlanmasının ardından afet bölgesinde yaptığı açıklamanın videosunu sosyal medya hesabında paylaştı.

"YÜZLEŞMEMİZ GEREKEN GERÇEKLERİMİZ VAR"

Kılıçdaroğlu, "Yapılacak işler var. Yerine getirilmesi gereken sorumluluklar var. Yüzleşmemiz gereken gerçeklerimiz var" notuyla paylaştığı videoda, şunları söyledi:

"O ENKAZ YIĞINLARINDA YAŞAM TÜNELLERİ AÇIYORLAR: Sevgili halkım. İyi geceler. Zor bir günün karanlık gecesinden, derin bir kalp sızısı ile sesleniyorum sizlere. Buralarda çok mücadele var, çok. Zamana karşı canhıraş bir savaş veriyor insanlarımız. Emin olun. Gerçekten de canhıraş bir mücadele veriyor insanlarımız. Bir canı daha kurtarabilmek için, tırnaklarını parçalayarak; o enkaz yığınlarında yaşam tünelleri açıyorlar. Enkazın karanlığına bir damla ışık olabilmek için. Türkiye'nin evlatları yüreklerin koymuş durumdalar. Allah hepsinden razı olsun. Türkiye onları asla unutmayacaktır.

İÇİMİZ ACI DOLU. YAPRAK DÖKÜYOR, HER YANIMIZ: Çok can yitirdik halkım, çok. Toprak elbet hepimizi zamanı geldiğinde basacak bağrına. Ama, 'Allah sıralı ölüm versin' deriz ya… Keşke olsaydı. İçimiz acı dolu. Yaprak döküyor, her yanımız. Bir de enkazdan kurtulanlar var ki, öldürücü soğukta sokaklarda can cana vermiş direniyorlar. Hala koordinasyon sağlanabilmiş değil. Çadır yok, tuvalet yok. Sizin de bildiğiniz şeyler işte. Bu zifiri karanlıkta daha ne anlatayım ben size.

DÜŞEN YERDE KALMASIN: Bugünü asla unutmayalım halkım. Düşen yerde kalmasın. Mazlumun hakkı, divana kalmasın. Bu ülkenin yeni bir dirliğe, bir düzene ihtiyacı var halkım. Hepimizin zihniyeti değişmek zorunda. Önümüzdeki yol, çok uzun olacak. O yol çok engebeli. Tırmanışımız çok dik olacak. Öyle dedikleri, gibi bir yılda falan gitmemiz gereken yere varamayız. Geçici çözümlerle idare edemeyeceğimiz bir noktaya geldik.

BUNLAR TÜRKİYE'NİN RUHUNU KEMİRDİ: En acısı da bizi biz yapan değerlerimiz zarar gördü, halkım. Arsızlık, hırsızlık, rant kavgası, bencillik… Bunları derhal bitirmeliyiz. Bunlar Türkiye'nin ruhunu kemirdi. Artık açgözlülüğün bittiği, kaynakların sadece küçük bir azınlığa değil, tüm halkımıza ait olduğu yepyeni bir düzeni getirmek zorundayız.

SADECE İKTİDAR DEĞİŞİMİ İLE OLMAZ: ve inanın, bu sadece iktidar değişimi ile olmaz. Daha büyük değişimler lazım, bize. Zarar gören her bir değerimizi bir bir tamir ederek, çok güçlü bir değişim yaratmalıyız. Güçlü bir sosyal devleti, vatandaşı için var olduğunu hiç unutmayan bir devleti; bu enkazın içinden çıkarıp, inşa etmek zorundayız. Bunu hep beraber yapacağız, inşallah. Bir daha önlenebilir nedenlerden dolayı, böylesi bir acı yaşamayalım. Bu son olsun, bu son."