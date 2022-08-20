Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kılıçdaroğlu: "Bugün Art Arda Gelen Acı Haberler Yüreğimizi Yaktı.

Kılıçdaroğlu: 'Bugün Art Arda Gelen Acı Haberler Yüreğimizi Yaktı.

Güncel Haberler

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Mardin'in Derik ilçesinde yaşanan kazaya ilişkin, "“Bugün art arda gelen acı haberler yüreğimizi yaktı. Mardin’de meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitiren yurttaşlarımıza Allah’tan rahmet; ailelerine başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Mardin'in Derik ilçesinde yaşanan kazaya ilişkin, "Bugün art arda gelen acı haberler yüreğimizi yaktı. Mardin'de meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitiren yurttaşlarımıza Allah'tan rahmet; ailelerine başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum" dedi.

Mardin'in Derik ilçesinde TIR ile 2 aracın karıştığı kazada yaralılara müdahale eden ekiplere bir başka TIR çarptı.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabı üzerinden kazaya ilişkin açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu, şu mesajı verdi:

"Bugün art arda gelen acı haberler yüreğimizi yaktı. Mardin'de meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitiren yurttaşlarımıza Allah'tan rahmet; ailelerine başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum."

Kaynak: ANKA / Güncel

Cumhuriyet Halk Partisi Kemal Kılıçdaroğlu Mardin Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.
title