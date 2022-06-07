Kılıçdaroğlu: "Bu topraklarda umutsuzluğun yeşermesine asla izin vermeyeceğiz" CHP TBMM Grup Toplantısı Canan Kaftancıoğlu, Özgür Özel ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP TBMM Grup Toplantısı salona gelişleri CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tablo takdimi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kürsüye gelişi CHP Genel Başkanı Kemal... CHP TBMM Grup Toplantısı Canan Kaftancıoğlu, Özgür Özel ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP TBMM Grup Toplantısı salona gelişleri CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tablo takdimi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kürsüye gelişi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması TBMM - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısında konuştu. (1) AA / Güncel Cumhuriyet Halk Partisi Canan Kaftancıoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Kılıçdaroğlu: 'Bu topraklarda umutsuzluğun yeşermesine asla izin vermeyeceğiz' - Haberler

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