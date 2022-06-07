Kılıçdaroğlu: "Bu topraklarda umutsuzluğun yeşermesine asla izin vermeyeceğiz" - Haberler

Kılıçdaroğlu: "Bu topraklarda umutsuzluğun yeşermesine asla izin vermeyeceğiz"
AA - Güncel
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CHP TBMM Grup Toplantısı Canan Kaftancıoğlu, Özgür Özel ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP TBMM Grup Toplantısı salona gelişleri CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tablo takdimi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kürsüye gelişi CHP Genel Başkanı Kemal...
CHP TBMM Grup Toplantısı
Canan Kaftancıoğlu, Özgür Özel ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP TBMM Grup Toplantısı salona gelişleri
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tablo takdimi
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kürsüye gelişi
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması TBMM - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısında konuştu.
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AA / Güncel