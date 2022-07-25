Kılıçdaroğlu: "Bizler İktidara Gelinceye Kadar Araba Alımını Öteleyin.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Saray yoksuldan aldı; varsıla, sermayeye verdi. Ben bu parayı yeniden yoksula transfer etmek için lüks tüketimden vergi alma taraftarıyım. Sermayeye karşı değilim ama herkesin kendi payına düşeni ödemesi gerekir. Bizler iktidara gelinceye kadar araba alımını öteleyin. Araba almayın. Geldiğimizde halkımızın en çok rağbet gösterdiği araç segmentlerinde Ötv'yi çizeceğiz. Ötv'yi de lüks araç alanlara uygulayacağız. Onlar da güzel güzel ödeyecekler vergilerini ülkelerine" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün sosyal medya hesabından "Bu akşam saat 22.00'de buluşalım" açıklamasını yapmıştı.

Kılıçdaroğlu, "Birkaç ay araç almayı ertelerseniz, Bay Kemal olarak sözümdür: İkinci el araba parasına, sıfır araba aldıracağım sizlere" notuyla paylaştığı videoda şunları söyledi:

"Sevgili halkım iyi akşamlar, evime hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Milletimize başsağlığı dileyerek başlamak istiyorum sözlerime. Terörle mücadele şehit düşen evlatlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Şehit ailelerimizin, milletimizin başı sağ olsun.

"İKTİDARA GELDİĞİMİZDE İVEDİLİKLE VE KOLAYLIKLA ÇÖZECEĞİMİZ SORUNLAR, MAALESEF MUHALEFETTEYKEN ZAMAN ALABİLİYOR"

Uzun zamandır sohbet edemedik, kısmet bugüneymiş. Bu akşam sizi neden davet ettim evime? Çok sorun birikti ve emin olun ki çok çetin bir mücadele veriyoruz. 'Biz iktidara geldikten sonra bakarız', demiyoruz. Bu geçiş sürecinde çektiğiniz acıları olabildiğince hafifletmek için çok uğraşıyoruz. Güzel günler yakın. Ama geçiş sürecinde de mücadeleyi elden bırakmıyoruz. İktidara geldiğimizde ivedilikle ve kolaylıkla çözeceğimiz sorunlar, maalesef muhalefetteyken zaman alabiliyor.

"TİPİK ORTA SINIF İŞÇİ ÇOCUKLARININ BASAMAKLARI TIRMANARAK STANDART ATLAMA OLASILIĞI ELLERİNDEN ALINDI"

İnatla hayat kalitenizi düşürmeye çalışan ceberut bir iktidar var karşımızda. Oysa insanımız çok mütevazi; bir evi, bir arabası, güzel huzurlu bir ailesi olsun istiyor, sadece bu kadar, hepsi bu, bu bile çok görülüyor insanımıza. Bakın; yoksulların, en savunmasızların üstü çizildi. Orta sınıfın altındaki haneler dibe düşürüldü. Özellikle tipik orta sınıf işçi çocuklarının, basamakları tırmanarak standart atlama olasılığı ellerinden alındı. İktidar sadece ihalecilere, 'beşli çete'lere, mafyalara, çantacılara çalıştı.

"TÜRKİYE'DE BİR ARAÇ ALIRKEN DÜNYANIN EN YÜKSEK ARAÇ ALIM VERGİSİ OLAN Ötv'Yİ ÖDÜYORUZ"

İşte bugün ivedilikle yapacağımız bir iyileştirmeyi hatırlatmak ve kritik bir çağrı yapmak için sizleri mutfağıma davet ettim. Bugün otomobil vergileri konusunu açıyorum. Özellikle ÖTV.

Türkiye'de bir araç alırken dünyanın en yüksek araç alım vergisi olan, Ötv'yi ödüyoruz. Yetmiyor, aracın bedeli ile birlikte, bu verginin de vergisi olarak alınan yüzde 18 KDV ödüyoruz. Üstüne gümrük vergisi ödüyoruz. Üstüne Motorlu Taşıtlar Vergisi ödüyoruz. Bu kadar vergi nedir Allah aşkına?

"İLK YAPACAĞIMIZ İŞLERDEN BİRİ; 1,6 MOTOR OTOMOBİLLERDE VERGİLERİ BUGÜNÜN YAKLAŞIK DÖRTTE BİR ORANINA İNDİRMEK OLACAK"

Bakın, Almanya'da 15 bin avro olan sıfır bir aracın fiyatı bizde vergilerle 500 bin lirayı aşıyor. Benim milletim Almanya'daki otomobilin tam iki katını ödüyor. Nüfusumuzun yüzde 95'nin sıfır araç alma ihtimali artık kalmadı. Şimdi açıkça çağrı yapıyorum; ilk yapacağımız işlerden birisi 1,6 motor otomobillerde vergileri, bugünün yaklaşık dörtte bir oranına indirmek olacak.

"TEK YAPMANIZ GEREKEN ŞİMDİLİK ARABA ALIMINI ÖTELEMEK"

Biliyorsunuz, 'gençlerin ilk sıfır araba almaları için ÖTV yok' demiştim, o baki. Hafif ticari araçlarda da vergileri indireceğiz. Özetle; bugün, ikinci el olarak satılan arabanın parası ile sıfır araba alabileceksiniz. Tek yapmanız gereken şimdilik araba alımını ötelemek. ve kısa bir süre iktidarımızı beklemek. Bu kadar. Ailenizle sıfır araba kokusu olan araçlara bineceksiniz. Bu arabalar sizlerin de hakkıdır.

Altını çizeyim bu bahsettiğimi uygulama lüks araçlar için olmayacak. Açık konuşayım. Zenginin, çok kazanının vergilendirilmesi taraftarıyım. Bu ülkede çok kazanan; fakirin, fukaranın hayatının iyileşmesi içinde beytülmale katkıda bulunmak zorundadır.

"BİZLER İKTİDARA GELİNCEYE KADAR ARABA ALIMINI ÖTELEYİN. ARABA ALMAYIN"

Saray yoksuldan aldı; varsıla, sermayeye verdi. Ben bu parayı yeniden yoksula transfer etmek için lüks tüketimden vergi alma taraftarıyım. Sermayeye karşı değilim, ama herkesin kendi payına düşeni ödemesi gerekir. Tekrar ediyorum: Bizler iktidara gelinceye kadar araba alımını öteleyin. Araba almayın. Geldiğimizde halkımızın en çok rağbet gösterdiği araç segmentlerinde, ÖTV'yi çizeceğiz. ÖTV'yi de lüks araç alanlara uygulayacağız. Onlar da güzel güzel ödeyecekler vergilerini, ülkelerine.

Otomotiv sektörü de bana darılmasın. Onlar da biraz sabretsinler. ÖTV problemini çözdüğümüzde, kayıplarını çok hızlı telafi ederler. Zaten, böyle devam ederse onlar da biliyorlar ki onlar için de yolun sonu göründü. Bu yüzden hep birlikte biraz sabır. Sonrası hepimiz için aydınlıktır. Kalın sağlıcakla…"

ANKA / Güncel