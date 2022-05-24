Kılıçdaroğlu: "Ey devletin şerefli bürokratları, sizlerin benim başımın üzerinde yeriniz var" - Haberler

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Kılıçdaroğlu: "Ey devletin şerefli bürokratları, sizlerin benim başımın üzerinde yeriniz var"

AA - Güncel
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CHP TBMM Grup Toplantısı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun toplantı salonundan ayrılması TBMM - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısında konuştu.

CHP TBMM Grup Toplantısı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun toplantı salonundan ayrılması TBMM - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısında konuştu.

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AA / Güncel

Politika, Güncel, Haberler

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