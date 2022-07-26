Kılıçdaroğlu: Biz iktidara gelene kadar araba almayın

CHP lideri Kılıçdaroğlu, vatandaşlara "Bizler iktidara gelinceye kadar araba almayın" çağrısında bulunarak "Geldiğimizde halkımızın en çok rağbet gösterdiği araç segmentlerinde Ötv'yi çizeceğiz" dedi.Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, otomobil fiyatlarının büyük oranda arttığı Türkiye'de vatandaşlara "Bizler iktidara gelinceye kadar araba almayın" çağrısında bulundu.

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından "Birkaç ay araç almayı ertelerseniz, Bay Kemal olarak sözümdür: İkinci el araba parasına, sıfır araba aldıracağım sizlere" notuyla paylaştığı videoda, otomobil fiyatlarının artmasına neden olan yüksek vergi oranlarını eleştirdi. Kılıçdaroğlu, "Türkiye'de bir araç alırken dünyanın en yüksek araç alım vergisi olan Ötv'yi ödüyoruz. Yetmiyor, aracın bedeli ile birlikte, bu verginin de vergisi olarak alınan yüzde 18 KDV ödüyoruz. Üstüne gümrük vergisi ödüyoruz. Üstüne Motorlu Taşıtlar Vergisi ödüyoruz. Bu kadar vergi nedir Allah aşkına?" diye konuştu.

Almanya kıyaslaması

Türkiye ve Almanya'daki otomobil fiyatlarını da karşılaştıran Kılıçdaroğlu, "Bakın, Almanya'da 15 bin avro olan sıfır bir aracın fiyatı bizde vergilerle 500 bin lirayı aşıyor. Benim milletim Almanya'daki otomobilin tam iki katını ödüyor. Nüfusumuzun yüzde 95'nin sıfır araç alma ihtimali artık kalmadı. Şimdi açıkça çağrı yapıyorum: İlk yapacağımız işlerden birisi 1,6 motor otomobillerde vergileri, bugünün yaklaşık dörtte bir oranına indirmek olacak" dedi.

Yalnızca lüks araçlara ÖTV vaadi

İktidara geldikleri takdirde ÖTV'yi sadece lüks araçlarda uygulayacaklarını söyleyen Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullandı:

"Saray yoksuldan aldı; varsıla, sermayeye verdi. Ben bu parayı yeniden yoksula transfer etmek için lüks tüketimden vergi alma taraftarıyım. Sermayeye karşı değilim, ama herkesin kendi payına düşeni ödemesi gerekir. Bizler iktidara gelinceye kadar araba alımını öteleyin. Araba almayın. Geldiğimizde halkımızın en çok rağbet gösterdiği araç segmentlerinde, ÖTV'yi çizeceğiz. ÖTV'yi de lüks araç alanlara uygulayacağız. Onlar da güzel güzel ödeyecekler vergilerini, ülkelerine."

CHP lideri, "Otomotiv sektörü de bana darılmasın. Onlar da biraz sabretsinler. ÖTV problemini çözdüğümüzde, kayıplarını çok hızlı telafi ederler. Zaten, böyle devam ederse onlar da biliyorlar ki onlar için de yolun sonu göründü. Bu yüzden hep birlikte biraz sabır" diye ekledi.

ANKA/CÖ,EC