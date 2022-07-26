CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan 'ÖTV' açıklaması Açıklaması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iktidara geldiklerinde sıfır araç alımında Özel Tüketim Vergisi'ni (ÖTV) sadece lüks araçlarda uygulayacaklarını belirterek, "Bizler iktidara gelinceye kadar araba alımını öteleyin." çağrısı yaptı.

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından bir video mesaj paylaştı. İktidara geldiklerinde ivedilikle ve kolaylıkla çözecekleri sorunların muhalefetteyken zaman alabildiğini kaydeden Kılıçdardoğlu, "İnatla hayat kalitenizi düşürmeye çalışan ceberut bir iktidar var karşımızda. Oysa insanımız çok mütevazı. Bir evi, bir arabası, güzel huzurlu bir ailesi olsun istiyor, sadece bu kadar. Hepsi bu. Bu bile çok görülüyor insanımıza." dedi.

Türkiye'de bir araç alınırken dünyanın en yüksek araç alım vergisi olan ÖTV'nin ödendiğini ifade eden Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Yetmiyor, aracın bedeliyle birlikte bu verginin de vergisi olarak alınan yüzde 18 KDV ödüyoruz. Üstüne Gümrük Vergisi ödüyoruz. Üstüne Motorlu Taşıtlar Vergisi ödüyoruz. Bu kadar vergi nedir Allah aşkına? Bakın Almanya'da 15 bin avro olan sıfır bir aracın fiyatı bizde vergilerle 500 bin lirayı aşıyor. Benim milletim Almanya'daki otomobilin tam iki katını ödüyor. Nüfusumuzun yüzde 95'inin sıfır araç alma ihtimali artık kalmadı.

Şimdi açıkça çağrı yapıyorum. İlk yapacağımız işlerden biri 1.6 otomobillerde vergileri bugünün yaklaşık dörtte biri oranına indirmek olacak. Biliyorsunuz gençlerin ilk sıfır araba almaları için ÖTV yok demiştim. O baki. Hafif ticari araçlarda da vergileri indireceğiz. Özetle bugün ikinci el olarak satılan arabanın parasıyla sıfır araba alabileceksiniz.

Tek yapmanız gereken şimdilik araba alımını ötelemek ve kısa bir süre bizim iktidarımızı beklemek. Bu kadar. Ailenizle sıfır araba kokusu olan araçlara bineceksiniz. Bu arabalar sizlerin de hakkıdır. Altını çizeyim, bu bahsettiğim uygulama lüks araçlar için olmayacak. Açık konuşayım zenginin, çok kazananın vergilendirilmesi taraftarıyım."

Sermayeye karşı olmadığını ancak herkesin kendi payına düşeni ödemesi gerektiğini belirten Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Tekrar ediyorum, bizler iktidara gelinceye kadar araba alımını öteleyin. Araba almayın. Geldiğimizde halkımızın en çok rağbet gösterdiği araç segmentlerinde, ÖTV'yi çizeceğiz. ÖTV'yi de lüks araç alanlara uygulayacağız. Onlar da güzel güzel ödeyecekler vergilerini ülkelerine.

Otomotiv sektörü de bana darılmasın. Onlar da biraz sabretsinler. ÖTV problemini çözdüğümüzde, kayıplarını çok hızlı telafi ederler. Zaten, böyle devam ederse onlar da biliyorlar ki onlar için de yolun sonu göründü. Bu yüzden hep birlikte biraz sabır. Sonrası hepimiz için aydınlıktır."