Kılıçdaroğlu: "Biz 6 lider bir araya gelerek Türkiye'nin kaderini değiştirmek istiyoruz" CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun salona gelişi Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması AYDIN - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Aydın İl Başkanlığınca düzenlenen "Üye Katılım Programı"nda konuştu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun salona gelişi Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması AYDIN - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Aydın İl Başkanlığınca düzenlenen "Üye Katılım Programı"nda konuştu. (1) AA / Güncel Kemal Kılıçdaroğlu Aydın Güncel Haberler

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