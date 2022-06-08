Kılıçdaroğlu, Birleşik Krallık Türkiye Büyükelçisi Dominick Chilcott'u kabul etti - Haberler

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Kılıçdaroğlu, Birleşik Krallık Türkiye Büyükelçisi Dominick Chilcott'u kabul etti

AA - Güncel
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Birleşik Krallık Türkiye Büyükelçisi Dominick Chilcott'u kabul etmesi ANKARA - Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Birleşik Krallık Türkiye Büyükelçisi Dominick Chilcott'u, CHP Genel Merkezi'ndeki makamında kabul etti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Birleşik Krallık Türkiye Büyükelçisi Dominick Chilcott'u kabul etmesi ANKARA - Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Birleşik Krallık Türkiye Büyükelçisi Dominick Chilcott'u, CHP Genel Merkezi'ndeki makamında kabul etti. Görüşmede CHP lideri Kılıçdaroğlu'na, Genel Başkan Başdanışmanı Ünal Çeviköz eşlik etti.

AA / Güncel

Cumhuriyet Halk Partisi Kemal Kılıçdaroğlu Birleşik Krallık Türkiye Güncel Haberler

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