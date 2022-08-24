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Afyon politika haberleri: Kılıçdaroğlu, Büyük Zafer'in yıl dönümü dolayısıyla Afyonkarahisar'daki etkinliklere katılacak

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Afyon politika haberleri: Kılıçdaroğlu, Büyük Zafer'in yıl dönümü dolayısıyla Afyonkarahisar'daki etkinliklere katılacak

Afyon politika haberine göre CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Büyük Zafer'in yıl dönümü dolayısıyla Gençlik Kolları ve Afyon İl Başkanlığının düzenleyeceği yürüyüşe katılacağı ve Büyük Taarruz'un başladığı yer olan Kocatepe'ye çıkacağı belirtildi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Büyük Zafer'in yıl dönümü dolayısıyla Gençlik Kolları ve Afyon İl Başkanlığının düzenleyeceği yürüyüşe katılacağı ve Büyük Taarruz'un başladığı yer olan Kocatepe'ye çıkacağı belirtildi.

CHP'den yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Gençlik Kolları Genel Başkanı Gençosman Killik, bu sene Büyük Taarruz'un 100. yılı olduğunu, Türkiye'nin her yerinden gelecek binlerce gençle Afyonkarahisar'da buluşarak Kocatepe'ye çıkacaklarını aktardı.

Killik, "Programa Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu da katılacak. Kendisi, 100. yılı olması sebebiyle bu seneki törenlerde özellikle yer almak istedi. 25 Ağustos gecesi saat 23.00'te Şuhut ilçesine bağlı Çakırözü köyünde toplanarak 15 kilometrelik dağ yolundan Kocatepe'ye yürüyeceğiz. Yol boyunca Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu bizimle birlikte olacak." ifadesini kullandı.

Killik, yürüyüşün ardından şafak vakti 300 gencin, Kocatepe Anıtı'nda Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün imzasını oluşturacağını kaydetti.

Kaynak: AA / Merve Yıldızalp - Güncel

Cumhuriyet Halk Partisi Kemal Kılıçdaroğlu Afyon Politika Güncel Haberler

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