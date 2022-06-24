Kılıçdaroğlu Beylikdüzü'nde 'Ekrem İmamoğlu Koleksiyonu Sergisi'ni gezdi - Haberler

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Kılıçdaroğlu Beylikdüzü'nde 'Ekrem İmamoğlu Koleksiyonu Sergisi'ni gezdi

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Kılıçdaroğlu Beylikdüzü'nde 'Ekrem İmamoğlu Koleksiyonu Sergisi'ni gezdi

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'Ekrem İmamoğlu Koleksiyonu Sergisi'ni gezdi.

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'Ekrem İmamoğlu Koleksiyonu Sergisi'ni gezdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gerçekleştirdiği bir dizi incelemenin ardından Beylikdüzü Galeri'de 19 Haziran'da açılışı gerçekleşen 'Ekrem İmamoğlu Koleksiyonu Sergisi'ni gezdi. Kılıçdaroğlu'na, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile serginin küratörlüğünü üstlenen İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat eşlik etti.


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