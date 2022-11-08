CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmanın bir bölümünü, "Bay Kemal'in yanında kimler olmayacak" mesajıyla sosyal medya hesabında yayınladı.

Kemal Kılıçdaroğlu, bugün partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmanın bir bölümünü içeren bir videoyu sosyal medya hesabında paylaştı. Kılıçdaroğlu, "Bay Kemal'in yanında kimler olmayacak…" mesajıyla paylaştığı videoda şunları söyledi:

"Son sözüm CHP'lilere. Ayağa kalk CHP, ayağa kalk Türkiyem diyorum. Nefsine hakim olanların iktidarı geliyor. Nefsine hakim olmayan hiç kimseyi yanımda tutmayacağım, isterse 40 yıllık arkadaşım olsun. Bay Kemal'in yanında kula kulluk edenler asla yer almayacak, dalkavuklar olmayacak. Bay Kemal'in yanında sizler olacaksınız. Vatanseverler olacak. Durma CHP, korkma ve kaygılanma. Bedeli ne olursa olsun, ne pahasına olursa olsun. Mutlaka ama mutlaka kazanacağız."