Kılıçdaroğlu, Bay Kemal'in Tahtası'nda 50 Üretim Üssünü Anlattı: "Anadolu'dan Değil Metropollerden Anadolu'ya Göç Başlayacak.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ‘Bay Kemal’in Tahtası’ isimli kampanya videosunun ikincisini Twitter hesabında yayınladı. Kılıçdaroğlu, “Bir üretim seferberliği başlatıyoruz, dedim. Artık tüm Türkiye üretecek. Planlamayla Türkiye’yi büyüten akılla, el birliğiyle bu büyük üretim dönüşümünü gerçekleştireceğiz. Sonunda zenginleşen halkımız olacak. Türkiye’nin batısında belli kentlere yoğunlaşan, ülkenin geri kalanının görmediği yatırım ve üretim iklimini biz Türkiye’nin tamamında sağlayacağız, yaygınlaştıracağız. Anadolu’nun gençleri göç etmek zorunda kalmayacak. Artık o günler bitecek. Anadolu’dan değil metropollerden Anadolu’ya göç başlayacak. Kentlerimize üretim, iş ve canlılık gelince buralarda sosyal hayat da canlanacak. Türkiye zenginleşecek, kazanacak” dedi.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'Bay Kemal'in Tahtası' isimli kampanya videosunun ikincisini Twitter hesabında yayınladı. Kılıçdaroğlu, "Bir üretim seferberliği başlatıyoruz, dedim. Artık tüm Türkiye üretecek. Planlamayla Türkiye'yi büyüten akılla, el birliğiyle bu büyük üretim dönüşümünü gerçekleştireceğiz. Sonunda zenginleşen halkımız olacak. Türkiye'nin batısında belli kentlere yoğunlaşan, ülkenin geri kalanının görmediği yatırım ve üretim iklimini biz Türkiye'nin tamamında sağlayacağız, yaygınlaştıracağız. Anadolu'nun gençleri göç etmek zorunda kalmayacak. Artık o günler bitecek. Anadolu'dan değil metropollerden Anadolu'ya göç başlayacak. Kentlerimize üretim, iş ve canlılık gelince buralarda sosyal hayat da canlanacak. Türkiye zenginleşecek, kazanacak" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bu akşam Twitter hesabından 'Bay Kemal'in Tahtası' isimli seçim kampanyası videosunun ikincisini "Bay Kemal'in Tahtası! Evet yatırım parası da var, projelerimiz de var, şampiyonlar ligi insan kaynağımız da" notuyla paylaştı.

Bu videoda 9 özel ekonomi bölgesinde kurulacak 50 üretim üssünü anlatan Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

"TARIM VE HAYVANCILIK DIŞINDAKİ ÜSLERİ ÖZEL SEKTÖR İŞLETECEK. BU ÜSLER, UYGUN FİYATLI ENERJİ İMKANINDAN YARARLANACAKLAR"

"Merhaba sevgili halkım. Bugün oluşturacağımız özel ekonomi bölgelerinde kurulacak 50 üretim üssünü anlatacağım. Hadi başlayalım. 9 özel ekonomi bölgesinde, 50 üretim üssü kuracağız. Bu 50 üretim üssü hem ekonomi bölgelerindeki fabrikalarımıza, makine, ekipman, ara malı, yedek parça üretecekler hem de ihracat yapacaklar. Bu özel ekonomi bölgelerinde ne mi yapılacak. 12 ana alan. Tam 12 ana alanda yerli, inovatif yani yenilikçi ve katma değer yaratan üretim gerçekleştirilecek. İşsizliğe son verecek, yüksek istihdam fırsatı oluşacak. Sayıyorum. Çip teknolojisi, biyoteknoloji, savunma sanayi ve AR-GE, gemi sanayii, sağlık ve medikal araştırmalar, nanoteknoloji, lojistik, bilişim, otomotiv yedek parça, petrokimya, hazır giyim, gıda, tarım ve hayvancılık sanayi üsleri kurulacak. Üretim üsleri kentlerimizin iş gücü niteliği, coğrafi konumu, sahip olduğu ham madde gibi kriterlere göre belirlenecek. Tarım ve hayvancılık dışındaki üsleri özel sektör işletecek. Bu üsler, uygun fiyatlı enerji imkanından yararlanacaklar. Üretim üslerinde faaliyette bulunan şirketler ve çalışanlar önemli vergi teşviklerinden yararlanacaklar. Üretim tesislerimiz, planladığımız ulaştırma ağı çerçevesinde hem birbirlerine hem limanlarımıza hem de stratejik küresel pazarlara çift hatlı demiryolu ağıyla bağlanacak.

"100 MİLYAR DOLARLIK ÖZEL SEKTÖR YATIRIMININ GELMESİNİ SAĞLAYACAĞIZ"

Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman ve Gaziantep'te üretim tesislerinde üretilecek inşaat malzemeleri tesislerine normal avantajların yanı sıra ek özel teşvikler vereceğiz. Yeni nesil inşaat malzemelerini yerinde, kaliteli ve ucuza üretecek, deprem konutlarını ve iş yerlerini daha hızlı ve uygun maliyetle inşa edeceğiz. Hesabımızı yaptık. 100 milyar dolarlık özel sektör yatırımının gelmesini sağlayacağız. Şu çok açık. Yabancı sermayenin yatırımları için Türkiye'den daha verimli başka bir ülke yok. Bu bölgeler, 5 yıl içinde kendi amortismanını sağlayacak noktaya gelecekler.

"ANADOLU'DAN DEĞİL METROPOLLERDEN ANADOLU'YA GÖÇ BAŞLAYACAK"

Bir üretim seferberliği başlatıyoruz, dedim. Artık tüm Türkiye üretecek. Planlamayla Türkiye'yi büyüten akılla, el birliğiyle bu büyük üretim dönüşümünü gerçekleştireceğiz. ve sonunda zenginleşen halkımız olacak. Türkiye'nin batısında belli kentlere yoğunlaşan, ülkenin geri kalanının görmediği yatırım ve üretim iklimini biz Türkiye'nin tamamında sağlayacağız, yaygınlaştıracağız. Anadolu'nun gençleri göç etmek zorunda kalmayacak. Artık o günler bitecek. Anadolu'dan değil metropollerden Anadolu'ya göç başlayacak. Kentlerimize üretim, iş ve canlılık gelince buralarda sosyal hayat da canlanacak. Türkiye zenginleşecek, Türkiye kazanacak. Türkiye'yi kalıcı refaha ulaştıracak projelerimizi anlatmaya devam edeceğiz. Merak etmeyin, geliyoruz. Sana söz. Sağlıcakla kalın."