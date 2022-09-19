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Kılıçdaroğlu: "Başta Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk Olmak Üzere, Ülkemizin Birlik ve Bütünlüğü Uğruna Büyük Bir Fedakarlık Gösteren Tüm...

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Kılıçdaroğlu: 'Başta Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk Olmak Üzere, Ülkemizin Birlik ve Bütünlüğü Uğruna Büyük Bir Fedakarlık Gösteren Tüm...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Atatürk'e ‘Gazi’ unvanı ve ‘Mareşal’ rütbesi verilmesinin yıl dönümünde, başta Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, ülkemizin birlik ve bütünlüğü uğruna büyük bir fedakarlık gösteren tüm gazilerimize minnet ve şükranlarımı sunuyor; #GazilerGünü'nü kutluyorum” açıklamasını yaptı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Atatürk'e 'Gazi' unvanı ve 'Mareşal' rütbesi verilmesinin yıl dönümünde, başta Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, ülkemizin birlik ve bütünlüğü uğruna büyük bir fedakarlık gösteren tüm gazilerimize minnet ve şükranlarımı sunuyor; #GazilerGünü'nü kutluyorum" açıklamasını yaptı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gaziler Günü dolayısıyla, sosyal medya hesabında mesaj yayınladı. Kılıçdaroğlu'nun açıklaması şöyle:

"Atatürk'e 'Gazi' unvanı ve 'Mareşal' rütbesi verilmesinin yıl dönümünde, başta Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, ülkemizin birlik ve bütünlüğü uğruna büyük bir fedakarlık gösteren tüm gazilerimize minnet ve şükranlarımı sunuyor; #GazilerGünü'nü kutluyorum."

Kaynak: ANKA / Güncel

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