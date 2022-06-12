Başkentteki selde hayatını kaybeden İlkay Yiğit'in cenazesi toprağa verildi - Haberler

Başkentteki selde hayatını kaybeden İlkay Yiğit'in cenazesi toprağa verildi Başkentte, dün etkili olan sağanağın ardından sel sularına kapılarak hayatını kaybeden CHP Mamak İlçe Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı İlkay Yiğit'in cenazesi toprağa verildi. Başkentte, dün etkili olan sağanağın ardından sel sularına kapılarak hayatını kaybeden CHP Mamak İlçe Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı İlkay Yiğit'in cenazesi toprağa verildi. Altındağ Karapürçek'te dün yaşanan selde hayatını kaybeden 27 yaşındaki İlkay Yiğit için öğle namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı Ahmet Efendi Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Bir rehabilitasyon merkezinde servis şoförü olarak çalışan ve CHP Mamak İlçe Gençlik Kolları Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Yiğit'in cenazesine, ailesi ve yakınlarının yanı sıra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve bazı CHP'liler katıldı. İlkay Yiğit'in cenazesi, kılınan namazın ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi. AA / Selma Kasap - Güncel Güncel Haberler

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